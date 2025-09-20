On commence ce spécial mini PC avec un rapide focus sur le MINIX NGC N713.

Il intègre le processeur Intel Core i7-13620H (24 Mo de cache, 10 cœurs, jusqu’à 4,90 GHz), offrant des performances comparables à celles d’un PC de bureau classique. Il embarque également le GPU Intel UHD Graphics avec 64 unités d’exécution pour assurer un rendu visuel fluide.

Conçu pour le multitâche intensif, il peut gérer jusqu’à quatre écrans 4K simultanément grâce à son port Thunderbolt 4 (8K 60 Hz), son port USB-C 3.2 Gen2 (4K 60 Hz) et ses deux HDMI 2.1 (4K 60 Hz). Sa mémoire vive de 32 Go DDR5 en double canal à 5600 MHz assure une fluidité parfaite, même avec des applications gourmandes.

Avec son SSD PCIe 4.0 de 1 To et son port Thunderbolt 4 capable d’atteindre 40 Gbit/s, le NGC N713 garantit des transferts rapides et un accès instantané aux données, idéal pour la création de contenus lourds ou la gestion de projets complexes.

Son boîtier en alliage d’aluminium robuste optimise la dissipation thermique pour des performances stables et durables. L'appareil intègre également 2 ports RJ45, prend en charge le WiFi 6 et le Bluetooth 5.2 et est pré-installé avec Windows 11.

En ce moment, vous pouvez obtenir le mini PC MINIX NGC N713 à 559 € grâce au code NNNFRNGC7 sur Geekbuying, avec livraison gratuite depuis la Pologne en quelques jours (prix officiel 699,99 €).



Voici quelques autres modèles également disponibles à prix réduit sur Geekbuying :