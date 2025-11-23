Geekbuying lance officiellement son Black Friday 2025 avec des remises massives allant jusqu'à 70% jusqu'au 1er décembre !

Pour maximiser vos économies, le site propose une série de codes de réduction à utiliser lors de votre commande :

-5 € dès 50 € d'achat avec le code 25NOVS01

-15 € dès 150 € d'achat avec le code 25NOVS02

-30 € dès 350 € d'achat avec le code 25NOVS03

-40 € dès 500 € d'achat avec le code 25NOVS04

-60 € dès 650 € d'achat avec le code 25NOVS05

> À noter : d'autres coupons sont également à récupérer directement sur la page d'accueil pour des produits spécifiques, dont certains sont disponibles pour un temps limité avant d'être remplacés par d'autres.

Vous bénéficiez aussi d'une remise automatique de 5 € dès 300 € d'achat ou de 10 € dès 500 € d'achat en payant via PayPal ou carte de crédit (pour les 5 000 premières commandes)

Afin de garantir une réception rapide sans frais supplémentaires, Geekbuying assure la livraison gratuite depuis ses entrepôts situés dans l'UE.

On commence avec notre sélection de mini PC actuellement en promotion ➡️

Mini PC BMAX B9 Plus

Il est propulsé par un performant processeur Intel Core i5-1250P. Ce CPU hybride intègre un total de 12 cœurs (dont 4 Performance-cores et 8 Efficient-cores) et 16 threads, atteignant une fréquence Turbo maximale de 4,40 GHz. Cette architecture permet un excellent équilibre entre performance pour les tâches lourdes et efficacité énergétique pour les opérations quotidiennes.

Pour garantir une réactivité optimale, le BMAX B9 Plus est également équipé d'un SSD NVMe de 512 Go et de 24 Go de mémoire LPDDR5, assurant ainsi des démarrages de système et des chargements d'applications très rapides.

Grâce à sa carte graphique Intel Iris Xe, le mini PC prend en charge efficacement les tâches visuelles et multimédia. Il prend en charge le triple affichage 4K à 60 Hz via ses ports DP, HDMI et Type-C, vous permettant de naviguer sur Internet ou de vous connecter à un projecteur avec une clarté exceptionnelle.

Côté connectivité, le Wi-Fi 6 et le Bluetooth 5.2 assurent une liaison ultra-rapide et aisée avec vos périphériques, tandis que le système de refroidissement de type "capsule spatiale" garantit des performances élevées dans un environnement silencieux et économe en énergie.

Vous pouvez obtenir le mini PC BMAX B9 Plus à 314 € grâce au code 25NOVS02 sur Geekbuying pour le Black Friday.



D'autres modèles sont en promotion avec les codes promos à l'occasion du Black Friday Geekbuying, à savoir :

Consultez le guide d’achat du Black Friday Geekbuying pour découvrir le calendrier des événements et toutes les astuces permettant de maximiser vos économies.