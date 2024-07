On commence avec le mini PC BMAX B8 Plus Core i5.

Il est doté d'un processeur Intel Core i5-12600H avec 12 cœurs, 16 threads, 18 Mo de cache intelligent et atteint une fréquence turbo maximale de 4,50 GHz.

Équipé de la carte graphique Intel Iris Xe avec 80 unités d'exécution et une fréquence maximale de 1,4 GHz, le B8 Plus offre une lecture fluide des vidéos 4K. Il supporte également la connexion simultanée à trois écrans en 4K 60 Hz.





Le mini PC dispose de 24 Go de mémoire LPDDR5 et d'un SSD NVMe de 512 Go pour le stockage, et il supporte le WiFi double bande 2,4 GHz / 5 GHz ainsi que le Bluetooth 5.0, et possède un port ethernet 1 Gbps.

Un système de récupération intelligent est également intégré, vous permettant de restaurer rapidement votre système à son état d'origine en cas de problème.

Le mini PC BMAX B8 Plus avec Core i5 est à seulement 339 € avec le code NNNFRB8PM sur Geekbuying et expédié gratuitement depuis l'UE.



Retrouvez également les modèles suivants en promotion avec un code spécial :