Commençons avec le mini PC BMAX B8 Power.

Il est équipé du puissant processeur Intel Core i9-12900H avec 14 cœurs, 20 threads et une fréquence turbo maximale de 5,0 GHz.

Le B8 Power intègre les graphiques Intel Iris Xe, un GPU performant avec 96 unités d'exécution et une fréquence maximale de 1,45 GHz. Il permet une lecture fluide des vidéos 4K et l'exécution sans accroc de jeux 3D de grande envergure. De plus, il permet l'affichage simultané sur trois moniteurs.

On trouve également 24 Go de RAM LPDDR5 et un SSD de 1 To.

Le BMAX B8 Power supporte à la fois Windows et Linux, et prend en charge le WiFi 6 et le Bluetooth 5.2.

Le mini PC BMAX B8 Power sera disponible à 419 € avec le code SSFR80 sur AliExpress à partir du 17 juin, avec la livraison gratuite depuis la France. Attention, les coupons sont limités.



On continue avec le vidéoprojecteur XGIMI Horizon.

Profitez d'une résolution FHD 1920 × 1080 avec 2,07 millions de pixels et d'une luminosité exceptionnelle de 1500 lumens ISO.

Le vidéoprojecteur intègre deux haut-parleurs Harman Kardon de 8 W et est compatible avec DTS-HD, DTS Studio Sound et Dolby Digital, pour un son qui remplit toute la pièce.

Bénéficiez de la correction automatique de la distorsion trapézoïdale de ±40 degrés (horizontale et verticale), de l'alignement automatique de l'écran, de la mise au point automatique et de l'évitement d'obstacles.

L'appareil est doté d'un moteur d'image X-VUE 2.0 avec compensation de mouvement ultra-fluide 60 Hz MEMC, offre des couleurs réalistes grâce au HDR10 x HLG et ajuste la luminosité automatiquement avec l'IA.

Avec Android TV 10.0, accédez à plus de 5 000 applications sur Google Play et diffusez du contenu sans fil depuis n'importe quel appareil Apple / Android via Chromecast intégré. Google Assistant offre également un contrôle vocal pratique.

Le vidéoprojecteur XGIMI Horizon est au prix de 649 € avec le code TV50 sur Rakuten (vendeur Boulanger) et avec la livraison gratuite. Son prix officiel s'élève à 1 099 €.





Enfin, on termine avec l'aspirateur robot Xiaomi ROIDMI EVA.

Avec sa puissance d'aspiration de 3 200 Pa et ses vadrouilles rotatives à grande vitesse de 4 pouces, il nettoie en profondeur même dans les crevasses : il aspire, nettoie sous pression et sèche en une seule étape, avec des tampons anti-moisissure et anti-odeurs.

Une puissante ventilation assure un séchage rapide et efficace des tampons de nettoyage.

La vadrouille se lève et s'abaisse automatiquement pour éviter les obstacles et détecte les tapis. Elle retourne automatiquement à la base pour se nettoyer et un sac à poussière extra large antibactérien permet de collecter la poussière pendant deux mois.

Un écran couleur LED fournit des informations en temps réel.

L'aspirateur robot Xiaomi ROIDMI EVA est proposé à 499 € avec le code NNFREVAX sur Geekbuying et livraison gratuite de Pologne. Son prix officiel s'élève à environ 1 212 €.





