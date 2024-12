On commence avec le BMAX B8 Pro.

Il est équipé d'un processeur Intel Core i7-1255U de 12ème génération, doté de 10 cœurs et 12 threads et pouvant atteindre une fréquence de 4,7 GHz, accompagné d'un GPU Intel Iris Xe Graphics.

Grâce à l'intelligence artificielle, les performances maximales sont automatiquement activées lors de vos sessions de jeu.

Le mini PC dispose de 24 Go de mémoire RAM DDR5 et d'un SSD NVMe de 1 To pour le stockage, et peut supporter une sortie vidéo UHD 4K à 60 Hz sur trois écrans simultanément.

Il est également compatible avec le WiFi 6 et le Bluetooth 5.2, propose un port RJ45 pour une connexion réseau filaire et est livré avec Windows 11.

Retrouvez le BMAX B8 Pro à 379,99 € grâce au code NNNFRB8PI7 sur Geekbuying avec livraison gratuite depuis l'UE. Pour information, le B8 Pro est affiché à 499,95 € sur le site officiel.





Les minis PC suivants sont également à prix réduit en ce moment :