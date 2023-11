Aujourd'hui, focus sur le mini PC BMAX B8 Pro. Ultra-compact, il est facile à transporter et embarque un processeur puissant Intel Core i7-1255U de 12ème génération avec une fréquence turbo maximale de 4,7 GHz, 10 cœurs et 12 threads. Vous pouvez ainsi multiplier les tâches facilement et de manière fluide, et un système d'IA lui permet d'atteindre ses capacités maximales automatiquement lorsque vous jouez.

Le GPU Intel Iris Xe Graphics assure des performances graphiques de haut vol, et le mini PC prend en charge l'affichage simultané sur 3 écrans UHD 4K à 60 Hz pour augmenter la productivité.

Niveau connectivité, l'appareil est doté de nombreux ports : 2 x USB 3.0, 2 x USB 2.0, 2 x HDMI 2.1 (sortie ultra haute définition 4K), 1 x Jack 3,5 mm, 1 x Type-C, et 1 x RJ45.

Le Bluetooth 5.2 vous permet de connecter facilement plusieurs appareils sans fil et le Wi-Fi 6 garantit un débit encore plus rapide et stable.

Le BMAX B8 Pro offre pas moins de 24 Go de RAM DDR5 et au niveau stockage un SSD NVMe de 1 To.

Vous trouverez chez Geekbuying le mini PC BMAX B8 Pro au prix ultra réduit de 379,99 € avec cumul du code NNNFRBB8P qui vous offre -20 € en plus de la promotion déjà appliquée sur Geekbuying. La livraison est gratuite depuis l'Europe sous 3 à 12 jours.

