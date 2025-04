Voici tout d'abord un focus sur le BMAX B9 Plus.

Son processeur Intel Core i5-1250P à 12 cœurs peut atteindre une fréquence jusqu'à 4,40 GHz.

Le mini PC est renforcé par 24 Go de mémoire LPDDR5 ultra-rapide et un SSD NVMe de 512 Go, offrant des démarrages instantanés et une exécution fluide des applications.

Grâce à la carte graphique Intel Iris Xe, le B9 Plus prend en charge jusqu’à trois écrans 4K à 60 Hz via HDMI, DisplayPort et USB Type-C.

Son système de refroidissement de type capsule spatiale garantit une dissipation thermique efficace, tout en assurant un fonctionnement silencieux et économe en énergie.

L'appareil intègre également le WiFi 6, le Bluetooth 5.2, un port RJ45 et est livré avec Windows 11 préinstallé.

Retrouvez en ce moment le BMAX B9 Plus à 329 € grâce au code NNNFRBB9P sur Geekbuying, avec livraison gratuite depuis l'UE.





Les mini PC suivants sont également à prix réduit sur Geekbuying :