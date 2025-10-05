BMAX B9 Plus

Il est équipé d’un processeur Intel Core i5-1250P avec 12 cœurs, 16 threads et une fréquence pouvant atteindre 4,40 GHz, et embarque un SSD NVMe de 512 Go ainsi que 24 Go de mémoire LPDDR5 à haute vitesse, garantissant des démarrages rapides et une excellente fluidité d’exécution.

Côté affichage, le mini PC intègre une carte graphique Intel Iris Xe capable de gérer un triple écran en 4K à 60 Hz via HDMI, DisplayPort et USB Type-C.

Enfin, le BMAX B9 Plus bénéficie d’un système de refroidissement “capsule spatiale”, conçu pour offrir une dissipation thermique efficace. Cela lui permet de maintenir de hautes performances tout en restant silencieux et économe en énergie, idéal pour un usage quotidien prolongé. Il prend également en charge le WiFi 6 et le Bluetooth 5.2, et est livré avec Windows 11 pré-installé.

MINIX Elite EU715-AI

Il intègre le dernier processeur Intel Core Ultra 7 155H (16 cœurs, 22 threads, jusqu'à 4.8 GHz), optimisé par l’IA pour offrir des performances de haut niveau. Grâce à la technologie Intel AI Boost, il accélère les charges de travail liées à l’intelligence artificielle tout en maximisant l’efficacité énergétique.

Il prend en charge jusqu’à quatre écrans 4K à 60 Hz via HDMI, DisplayPort, Thunderbolt 4 et USB-C. Les ports HDMI et DP permettent également la sortie en 8K à 60 Hz.

Thunderbolt 4 (40 Gbit/s), USB-C 3.2 Gen 2x2 et plusieurs ports USB-A 3.2 Gen 2 garantissent des transferts de données ultrarapides, la prise en charge de GPU externes et des sauvegardes de fichiers volumineux sans perte de temps. Deux ports LAN 2,5 G assurent par ailleurs une connexion réseau stable, performante et à faible latence.

L’Elite EU715-AI prend en charge jusqu’à 96 Go de RAM DDR5 en double canal et propose deux emplacements SSD PCIe 4.0 x4 M.2 2280, permettant d’étendre le stockage jusqu’à 8 To.

Enfin, il bénéficie du WiFi 6E, d'une compatibilité WiFi 7, de Windows 11 préinstallé, d'un emplacement pour verrou Kensington et d'un bouton Clear CMOS pour faciliter le dépannage.

