Pour débuter ce focus spécial mini PC, voici tout d'abord une présentation du BMAX B9 Power.

Il est équipé du puissant processeur Intel Core i9-12900H et intègre un SSD NVMe de 1 To et 24 Go de mémoire LPDDR5 haute vitesse, garantissant des démarrages et des chargements d'applications rapides.

Le mini PC embarque la carte graphique intégrée Intel Iris Xe, capable de gérer un triple affichage en 4K à 60 Hz. Grâce aux sorties DP, HDMI et Type-C, vous pouvez en effet connecter jusqu’à trois écrans en simultané.

Il bénéficie d'un système de refroidissement avancé appelé "capsule spatiale" qui optimise le refroidissement et les performances tout en restant silencieux et économe en énergie. L'appareil prend également en charge le WiFi 6 et le Bluetooth 5.2, et est préinstallé avec Windows 11.

Retrouvez le BMAX B9 Power en précommande à 479 € sur Geekbuying grâce au code NNNFRBMB9 et avec livraison gratuite depuis l'UE. Les expéditions sont prévues d'ici une dizaine de jours.





Et voici d'autres mini PC à prix spécial sur Geekbuying en ce moment :

BMAX B6 Plus en précommande à 189,99 € avec le code NNNFRB6MP (Intel Core i3-1000NG4 jusqu'à to 3,2 GHz, graphiques Intel Iris Plus, RAM 12 Go LPDDR4, SSD 512 Go, triple affichage 4K, RJ45, WiFi 5, BT 4.2)





BMAX B6 Pro à 229 € avec le code NNNFRB6PI5 (Intel Core i5-1030NG7 jusqu'à 3,5 GHz, graphiques Intel Iris Plus, RAM 16 Go LPDDR4, SSD 512 Go, triple affichage 4K, RJ45, WiFi 5, BT 4.2)

Ninkear N4 à 249 € avec le code NNNFRNKN4MP (Ryzen 5 4600H jusqu'à 4 GHz, Radeon Graphics 1500 MHz, RAM 16 Go DDR4, SSD 512 Go, triple affichage Type-C 8K + 2x HDMI 4K, RJ45, WiFi 6, BT 5.2)





BMAX B6 Power à 289 € avec le code NNNFRB6P1 (Intel Core i7-1060NG7 jusqu'à 3,8 GHz, graphiques Intel Iris Plus, RAM 16 Go LPDDR4, SSD 1 To, triple affichage 4K, RJ45, WiFi 6, BT 5.2)





BMAX B5 A Pro à 289 € avec le code NNNFRB5AP (Ryzen 7 5825U jusqu'à 4,5 GHz, carte graphique AMD Radeon, RAM 16 Go DDR4, SSD 512 Go, triple affichage 4K, prise en charge Dynamic HDR, RJ45, WiFi 5, BT 5.0, système de refroidissement intelligent Space Capsule)





avec le (Ryzen 7 5825U jusqu'à 4,5 GHz, carte graphique AMD Radeon, RAM 16 Go DDR4, SSD 512 Go, triple affichage 4K, prise en charge Dynamic HDR, RJ45, WiFi 5, BT 5.0, système de refroidissement intelligent Space Capsule) Ninkear N13 à 349 € avec le code NNNFRNKN13 (Intel Core i5-1340P jusqu'à 4,6 GHz, graphiques Intel Iris Xe, RAM 16 Go DDR4, SSD 1 To, triple affichage 4K, RJ45, WiFi 6, BT 5.2)