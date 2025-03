On commence avec un focus sur le mini PC BMAX B9 Power.

Il est propulsé par le puissant processeur Intel Core i9-12900H, associé à 32 Go de mémoire LPDDR5 haute vitesse et un SSD NVMe de 1 To, garantissant des démarrages rapides et un chargement fluide des applications.

Pour l'affichage, il embarque la carte graphique intégrée Intel Iris Xe, capable de gérer un triple écran en 4K à 60 Hz grâce à ses ports DP, HDMI et Type-C, offrant ainsi une grande flexibilité pour le multitâche et les configurations multi-écran.

Son système de refroidissement avancé "capsule spatiale" assure une dissipation thermique optimisée, maintenant des performances élevées tout en restant silencieux et économe en énergie.

Côté connectivité, le mini PC prend en charge le WiFi 6 et le Bluetooth 5.2 pour une connexion rapide et stable.

Il est également livré préinstallé avec Windows 11.

Retrouvez le BMAX B9 Power à 499 € grâce au code NNNFRB9P sur Geekbuying avec livraison gratuite depuis l'UE.





Les modèles de minis PC suivants sont également en réduction chez Geekbuying :