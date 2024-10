Aujourd'hui, focus sur le nouveau mini PC de Minisforum : le EliteMini AI370.





Son processeur, le tout nouvel AMD Ryzen AI 9 HX 370 avec 12 cœurs et 24 threads et une fréquence allant jusqu'à 5,1 Ghz, est doté d'une unité de traitement neural (NPU) extrêmement performante, capable d'atteindre 50 TOPs grâce à l'architecture AMD XDNA2 (et jusqu'à 80 TOPs si on inclut le CPU).

Cela permet une efficacité énergétique deux fois supérieure et une performance en intelligence artificielle cinq fois plus élevée par rapport à la génération précédente de mini PC.





Côté graphismes, le mini PC est équipé d'un iGPU Radeon 890M basé sur l'architecture RDNA 3.5 avec 1024 stream processors. Disposant de 16 unités de calcul contre 12 pour la génération précédente, il peut fournir un gain de performance allant jusqu'à 30 % dans certains scénarios de jeu et plus de 60 FPS dans des jeux AAA moyennant des réglages graphiques appropriés.

L'EliteMini AI370 intègre un SSD NVMe pour des temps de chargement rapides et offre jusqu'à 4 To de stockage PCIe.

Avec 32 Go de mémoire ultra-rapide à 7500 MT/s, il permet également un multitâche fluide.

Vous pouvez précommander le EliteMini AI370 jusqu'au 28 octobre sur le site officiel Minisforum, avec une réduction de 50 $ en vous inscrivant à la newsletter. Attention, le prix sera au plus bas la seule journée du 28 octobre donc ne tardez pas s'il vous intéresse.