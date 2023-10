Geekbuying, un revendeur chinois disposant d'entrepôts en Europe, propose de belles offres sur les mini PC et nous allons vous les présenter.

Mini PC Funyet FY3

Cette toute petite tour d'ordinateur est équipée d'un processeur Intel Alder Lake N95 (TDP 15 W) couplé à 16 Go de mémoire vive (RAM). Elle intègre un disque SSD de 512 Go sur lequel est installé Windows 11 Pro. Ce boitier inclut une multitude de connectiques (HDMI, Ethernet, USB 3.0, etc.), prend en charge la 4K et se connecte en Wi-Fi et Ethernet 1 Gbps.

Ce mini PC Funyet FY3 est vendu 164,99 € au lieu de 213 € avec le code NNNFRFY3 chez Geekbuying. La livraison est offerte sous 3 jours depuis l’Europe.





Mini tour BMAX B3

Cet ordinateur fixe est doté d'un processeur Intel Celeron N5095 de 11ème génération couplé à 16 Go de mémoire vive. Son disque SSD de 512 Go intègre Windows 11 Pro d'origine et un module qui gère le WiFi et le Bluetooth est présent. Coté connectique, le boitier possède 2 HDMI 4K 60 Hz, 4 ports USB 3.0, un port Jack 3,5 mm et un port Ethernet 1 Gbps.

Cette mini tour BMAX B3 est proposée à 144,99 € au lieu de 242 € avec le code NNNFRBB3M chez Geekbuying. La livraison est gratuite sous 3 jours depuis l’Europe.





Mini PC BMAX B6 Pro

Ce boitier PC miniaturisé contient un processeur Intel Core i5 1030NG7 (3,5 GHz) épaulé par 16 Go de RAM et un disque SSD NVMe M.2 de 512 Go. L'appareil dispose d'une grande quantité de connectiques, que ce soit des ports HMDI, type-C ou encore USB 3.0 afin de brancher tout ce dont vous avez besoin et utilise le Wi-Fi 5 ainsi que le Bluetooth 4.2.

Ce mini PC BMAX B6 Pro est commercialisé 234,99 € au lieu de 312 € avec le code NNNFRBB6PR chez Geekbuying. Comptez 3 à 10 jours pour la livraison, pour pas un centime de plus.





Mini PC BMAX B7

Cet ordinateur, qui ne mesure que 124 x 111 x 43 mm, est doté d'un processeur Intel Core i7 11390H (4 Coeurs / 8 Threads) couplé à 16 Go de mémoire vive (RAM). Il dispose de deux ports USB 2.0, deux ports USB 3.0, deux prises HDMI 2.0b et un port type-C qui gère la 4K. Côté connectivité internet, l'appareil est équipé d'un port Ethernet RJ45 1 Gbps ainsi qu'une carte gérant le Wifi 6 et le Bluetooth 5.2. Windows 11 Pro est installé d'origine sur son disque SSD NVMe M.2 de 1 To et un chipset Intel Iris Xe Graphics se charge de l'image.

Ce mini PC BMAX B7 est vendu 329,99 € au lieu de 425 € avec le code NNNFRBB7P chez Geekbuying. Vous recevrez cet article sous 3 à 10 jours, expédié depuis l’Europe, gratuitement.





Mini PC GMK K4

Cet ordinateur fixe, petit mais puissant, est équipé d’un processeur AMD Ryzen 9 7940HS (8C / 16T) couplé à 32 Go de mémoire vive en DDR5 5600 MHz. Une carte graphique dédiée AMD Radeon 780M se charge de diffuser de l’image en 4K. Une puce s’occupe des connectivités WiFi 6 et Bluetooth 5.2. Il est dispos de 2 ports USB 3.0, 1 port USB 2.0, 1 RJ45, 2 ports HDMI 2.0 et un port en Type-C.

Ce mini PC GMK K4 est bradé à 599 € au lieu de 798 € avec le code NNNFRGMK4 chez Geekbuying. La livraison est offerte sous 7 à 18 jours depuis la Chine.





Mini PC GMK M2

Ce mini PC mesure 114 * 106 * 42,5 mm pour un poids de 0,5 kg. Cette tour miniaturisée est dotée d'un processeur Intel Core i7 11390H couplé à un chipset graphique Intel Iris Xe Graphics et à 16 Go de mémoire vive (RAM). Elle intègre une carte Wifi 6 afin de pouvoir la connecter à internet sans fil et gère le Bluetooth 5.2. Windows 11 Pro est installé sur son disque SSD NVMe M.2 de 1 To.

Ce mini PC GMK M2 est commercialisé 315 € au lieu de 396 € avec le code NNNFRM2EU chez Geekbuying. La livraison est gratuite depuis l’Europe, sous 3 à 10 jours.





Nous vous invitons à consulter nos meilleurs bons plans du jour avec souris gaming, vélo électrique, caméra de surveillance et bien d’autres en promotion.