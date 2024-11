Aujourd'hui, zoom sur le mini PC GEEKOM GT13 Pro.

Cet ordinateur de très petites dimensions (112,4 x 112,4 x 37 mm) est équipé d'un processeur Intel Core i9-13900H avec 14 cœurs et 20 threads, dont 8 cœurs d'efficacité pouvant atteindre 4,1 GHz en mode turbo et 6 cœurs de performance allant jusqu'à 5,4 GHz en turbo.

Le GT13 Pro dispose de deux emplacements pour la mémoire RAM DDR4-3200 MHz, ici avec 32 Go d'installés, et un support jusqu’à 64 Go en double canal. Il est également doté d'un SSD M.2 2280 NVMe de 2 To en PCIe 4.0 x4 pour le stockage, avec la possibilité d’ajouter un SSD supplémentaire de type M.2 2242 SATA III.

Pour les performances graphiques, la carte Intel Iris Xe permet de gérer jusqu'à quatre écrans 4K ou un écran 8K, grâce à ses multiples ports, y compris deux HDMI 2.0 et deux USB 4 Gen 3 à 40 Gb/s. Il est aussi possible d’y connecter un GPU externe.

Le système de refroidissement IceBlast 1.5 assure une dissipation thermique efficace, tandis que le châssis métallique a été soumis à des tests rigoureux de robustesse, tels que des tests de chute, de vibration, d'humidité et de température.

Au niveau de la connectivité, signalons un port Ethernet Intel 10/100/1000/2500 Mbps, et le support du Wi-Fi 6E et du Bluetooth 5.2.

Le mini PC GEEKOM GT13 Pro version i9 13900H avec 32 Go de RAM et SSD de 2 To est disponible sur le site officiel au prix réduit de 749 € au lieu de 949 € grâce à notre code exclusif GNTGT13 qui vous fait bénéficier d'une remise de 200 €. La livraison est gratuite et s'effectue sous 3 à 10 jours ouvrables.

À noter que la version i7 13620H (32 Go RAM, 1 To SSD) est également en promotion à 549 € au lieu de 749 € avec le même code.

Enfin, vous trouverez également les deux versions du GT13 Pro chez Amazon à -15%.