Aujourd'hui, zoom sur le mini PC GEEKOM AE8.

Idéal pour la bureautique, le montage vidéo, le développement de logiciels ou encore les jeux AAA, il embarque un processeur Ryzen 9 8945HS, doté de 8 cœurs et 16 threads, avec une fréquence pouvant atteindre 5,2 GHz.

Le GEEKOM AE8 est équipé du processeur graphique Radeon 780M, spécialement conçu pour garantir une expérience fluide et de haute qualité. Que vous jouiez, fassiez de l'édition ou du streaming, le mini PC offre des performances remarquables avec des graphismes réalistes.

32 Go de mémoire DDR5 en double canal sont intégrés (extensible jusqu'à 64 Go), ainsi qu'un SSD de 1 To (extensible jusqu'à 2 To).

Le mini PC peut afficher sur 4 écrans en 4K en même temps grâce à ses deux ports USB 4.0 (4K à 30 Hz) et ses deux ports HDMI 2.0 (4K à 60 Hz), ou sur deux écrans en 8K à 30 Hz avec les ports USB 4.0 et USB 3.2.

Grâce au système de refroidissement IceBlast développé par GEEKOM, il fonctionne de manière fluide et silencieuse, avec une dissipation thermique optimisée pour des performances stables sur de longues périodes.

Le Bluetooth 5.2 et le Wi-Fi 6E sont pris en charge et l'appareil est préinstallé avec Windows 11 Pro.





Retrouvez le mini PC GEEKOM AE8 en promotion sur :