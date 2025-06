À l’occasion de son 5ème anniversaire, Minisforum, la marque spécialisée dans les mini PC puissants, lance une grande opération promotionnelle : pour remercier sa communauté, elle propose jusqu’à 200 € de réduction sur une sélection de produits jusqu'au 30 juin grâce au code 5ANNIV200 !

En plus des baisses de prix, certains produits sont accompagnés de cadeaux (dans la limite des stocks disponibles), directement expédiés avec votre commande.

Des packs sont aussi disponibles : si vous achetez un mini PC avec une station d’accueil, vous bénéficiez de 25 € de réduction supplémentaire sur certaines références.

Parmi les meilleures offres du moment, on retrouve de puissants mini PC, parmi lesquels le Minisforum EliteMini Ai370.

Il est équipé d'un processeur Ryzen AI 9 HX 370 (12 cœurs / 24 threads), accompagné de 32 Go de RAM LPDDR5X à 7500 MHz et d’un SSD PCIe 4.0 M.2 de 1 To, extensible via un second slot.

Côté graphismes, il embarque le Radeon 890M, un iGPU RDNA 3.5 à 16 cœurs, offrant des performances de plus de 60 fps dans les jeux AAA en 1080p, avec un gain d’environ 30 % par rapport à la génération précédente.

Sa connectique comprend notamment WiFi 6E, Bluetooth 5.3, un port USB4, un HDMI 2.1, un DisplayPort 2.0, plusieurs ports USB 3.2 et deux ports Ethernet 2,5 Go.

L'EliteMini Ai370 est en promotion à 982,80 € au lieu de 1 039 € avec le code 5ANNIV200 sur le site officiel.

On peut également trouver le Minisforum AtomMan G7 PT.

Il embarque un redoutable processeur Ryzen 9 7945HX (16 cœurs / 32 threads, jusqu’à 5,4 GHz) et une carte graphique Radeon RX 7600M XT avec 8 Go GDDR6, profilés pour offrir un excellent équilibre entre performances CPU intensives (création, rendu, IA…) et gaming en Full HD.





Malgré un GPU milieu de gamme, il assure plus de 60 ips dans la plupart des titres actuels à 1080p, tout en permettant à certains d’atteindre 100 fps .

Le mini PC intègre 32 Go de RAM DDR5, un SSD PCIe 5.0 de 1 To, le WiFi 7 et le Bluetooth 5.4.



Le système de refroidissement "Cold Wave" maintient les composants à température, évitant toute baisse de performance en charge

Retrouvez l'AtomMan G7 PT à 1 019 € au lieu de 1 219 € avec le code 5ANNIV200.

Enfin, l'AtomMan G7 Ti version barebone, un mini PC pensé pour le gaming et la création, est également un modèle très intéressant à prix réduit.

Il embarque un puissant processeur Intel Core i9-14900HX doté de 24 cœurs et 32 threads, capable d’atteindre une fréquence de 5,8 GHz, pour une réactivité maximale dans les tâches les plus lourdes.

Côté graphismes, on trouve une carte graphique GeForce RTX 4070 Laptop GPU avec 8 Go de mémoire GDDR6, idéale pour le gaming en 1440p, le ray tracing et les tâches créatives intensives. Grâce à l’architecture Ada Lovelace et au support de DLSS 3, elle offre des performances fluides et avancées.

Le G7 Ti dispose d’un système de refroidissement optimisé, d’une connectique riche (USB4, HDMI, Ethernet 2.5G, etc.), du WiFi 7 et d’une grande capacité de personnalisation (RAM et stockage évolutifs).

Vous pouvez obtenir l'AtomMan G7 Ti version barebone à 1 330,73 € au lieu de 1 439 € grâce au code 5ANNIV200.

Et voici encore quelques autres mini PC ainsi qu'une tablette hybride en promotion pour l'anniversaire Minisforum :

Retrouvez toutes les offres ainsi que le guide de l'événement sur la page de l'anniversaire Minisforum.