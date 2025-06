Aujourd'hui, zoom sur le mini PC GEEKOM A5 - Édition 2025.

Ce dernier est propulsé par un processeur Ryzen 5 7430U à 6 cœurs et 12 threads, pouvant atteindre une fréquence de 4,5 GHz, alliant réactivité et faible consommation grâce à un TDP de seulement 20 W.

Le A5 2025 dispose de 16 Go de RAM DDR4 à 3200 MHz et d’un SSD PCIe de 512 Go pour le stockage, le tout étant évolutif : la mémoire peut être portée jusqu’à 64 Go et un second emplacement M.2 permet d’ajouter un autre SSD.

Côté affichage, la puce graphique AMD Radeon intégrée prend en charge la résolution jusqu’à 8K et la gestion de jusqu’à 4 moniteurs en simultané, via HDMI 2.0, Mini DisplayPort et USB-C.

Le mini PC reste silencieux, même en pleine charge, grâce à un refroidissement optimisé, et propose une connectivité complète avec Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, plusieurs ports USB 3.2, HDMI, Mini DP, USB-C et un port Ethernet RJ45 2,5 Gbps.

Sur le site officiel de la marque retrouvez le GEEKOM A5 - Édition 2025 à seulement 331,55 € grâce au code exclusif GNTA52025 avec la livraison gratuite depuis l'entrepôt européen sous 3 à 10 jours ouvrables.



Vous pouvez également le trouver au même prix sur Amazon, toujours avec le code GNTA52025.