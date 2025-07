Jusqu'au 11 juillet, GEEKOM propose de nombreux modèles de mini PC à prix réduit pour le Prime Day Amazon : découvrez-en quelques-uns ci-dessous.

GEEKOM A6 (R7-6800H, 32 + 1 To)

Le GEEKOM A6 est propulsé par un processeur Ryzen 7 6800H, doté de 8 cœurs et 16 threads, capable d’atteindre une fréquence de jusqu’à 4,7 GHz. Il est épaulé par la carte graphique intégrée Radeon 680M, basée sur l’architecture RDNA 2, offrant des performances solides en 1080p sur de nombreux jeux récents.

Le mini PC intègre 32 Go de mémoire vive DDR5 cadencée à 5600 MHz, extensibles jusqu’à 64 Go, ainsi qu’un SSD NVMe PCIe Gen4 de 1 To pour le stockage. Pour plus de flexibilité, un second emplacement M.2 est disponible pour ajouter un SSD supplémentaire, ainsi qu’un espace dédié à un disque dur 2,5 pouces.

La connectivité est complète avec notamment le Wi-Fi 6E, le Bluetooth 5.2, un port Ethernet 2.5 GbE, plusieurs ports USB (dont USB 4), etc. Le A6 peut également gérer jusqu’à quatre écrans 4K simultanément.

Vous pouvez retrouver le GEEKOM A6 (modèle R7-6800H, 32 + 1 To) à 424,15 € au lieu de 499 €, soit une remise de 15 % pour le Prime Day.

GEEKOM Air12 Lite (N150, 8 + 256 Go)

Son processeur Intel N150 est doté de 4 cœurs et 4 threads, et est capable d’atteindre une fréquence turbo de 3,4 GHz. Sa puce graphique Intel UHD prend en charge la sortie 4K à 60 Hz, offrant des images fluides pour les contenus haute définition.

Ce modèle intègre 8 Go de mémoire DDR4 (extensibles jusqu’à 16 Go) et un SSD de 256 Go au format M.2 PCIe Gen3, extensible jusqu’à 1 To. La connectivité est assurée par le Wi-Fi 5, le Bluetooth 5.1 et un port Ethernet Gigabit.

Le GEEKOM Air12 Lite (modèle N150, 8 + 256 Go) est en promotion à 152,15 € au lieu de 179 €, soit une remise de 15 % pour le Prime Day.

GEEKOM A5 2025 (R7-5825U, 16 + 512 Go)

Il est équipé du processeur Ryzen 7 5825U, une puce puissante à 8 cœurs et 16 threads, avec une fréquence boost pouvant atteindre 4,5 GHz et un TDP de 15 W. Ce processeur Zen 3 assure une excellente réactivité dans les tâches multitâches, tout en maintenant une consommation maîtrisée.

Ce modèle embarque 16 Go de mémoire DDR4 à 3200 MHz (extensible jusqu’à 64 Go) ainsi qu’un SSD PCIe de 512 Go. Un second emplacement M.2 permet d’ajouter un SSD supplémentaire.

La partie graphique est assurée par un iGPU AMD Radeon intégré, capable de gérer la lecture 4K et la prise en charge de deux écrans simultanés grâce aux sorties HDMI 2.0 et Mini DisplayPort.

Il prend en charge le Wi-Fi 6, le Bluetooth 5.2, et intègre également un port LAN Gigabit.

Le GEEKOM A5 2025 (modèle R7-5825U, 16 + 512 Go) est disponible à 313,65 € au lieu de 369 € (-15%) sur la boutique Amazon GEEKOM.

GEEKOM IT12 (i5-12450H, 16 + 512 Go)

Il intègre un processeur Intel Core i5-12450H avec 8 cœurs (4 Performance + 4 Efficient) et une fréquence turbo atteignant 4,4 GHz.

Côté graphique, il embarque une puce Intel UHD Graphics, idéale pour la lecture fluide de contenus en 4K et le traitement d'applications légères de création.

Le mini PC intègre également 16 Go de RAM DDR4 en double canal à 3200 MHz extensibles jusqu'à 64 Go, et un SSD de 512 Go, avec la possibilité d’ajouter du stockage selon vos besoins.

La connectique est particulièrement complète, avec notamment deux ports USB4 à 40 Gbps compatibles 8K ou multi-écrans, un port Ethernet 2,5 G ainsi que le Wi-Fi 6E et le Bluetooth 5.2.

Retrouvez le GEEKOM IT12 (modèle i5-12450H, 16 + 512 Go) à 398,65 € au lieu de 469 € en ce moment (-15%).

GEEKOM IT13 2025 (i9-13900HK, 32 + 2 To)

Il embarque un puissant processeur Intel Core i9-13900HK avec 14 cœurs et 20 threads, capable d’atteindre jusqu’à 5,4 GHz. Une configuration taillée pour le multitâche intensif, les applications exigeantes et les charges lourdes sans ralentissement.

Côté mémoire, l'IT13 est équipé de 32 Go de RAM DDR4 à 3200 MHz, extensibles jusqu’à 64 Go, ainsi que d’un SSD NVMe PCIe 4.0 de 1 To. L'affichage est géré par la puce graphique Intel Iris Xe, idéale pour la 4K, les jeux légers ou encore l’accélération des logiciels de création.

Ses deux ports USB4 compatibles Thunderbolt et ses deux ports HDMI 2.0 permettent de connecter jusqu’à deux écrans 4K.

On trouve également un port Ethernet 2,5 Gbps, et le mini PC supporte le Wi-Fi 6E et le Bluetooth 5.2.

Vous pouvez obtenir le GEEKOM IT13 2025 (modèle i9-13900HK, 32 + 2 To) à 679,15 € (-15%) au lieu de 799 € en ce moment pour le Prime Day Amazon.

GEEKOM GT1 Mega (U9-185H, 32 + 2 To)

Il embarque un processeur ultra-performant : l’Intel Core Ultra 9 185H. Avec ses 16 cœurs et 22 threads pouvant grimper jusqu’à 5,1 GHz, ce processeur allie puissance et intelligence grâce à la présence d’un NPU Intel AI Boost. Ce module dédié à l’IA prend en charge plus de 500 modèles dans une vingtaine de domaines, offrant des optimisations concrètes comme l’amélioration automatique des visages en visioconférence, l’application de flous d’arrière-plan, ou encore la génération d’images à partir de texte ou de commandes vocales.

Malgré sa puissance, ce processeur reste économe en énergie avec un TDP contenu à 65 W, assurant un bon équilibre entre performance et efficacité thermique. La partie graphique est confiée à l’iGPU Intel Arc, capable de gérer le décodage / encodage des formats vidéo les plus courants, tout en optimisant le rendu 3D, la création de contenus en haute définition ou le streaming. L’intelligence artificielle intervient également pour fluidifier l’exécution des tâches complexes et accélérer les traitements.

Le GT1 Mega embarque 32 Go de RAM DDR5 en double canal (extensibles jusqu’à 64 Go) et un SSD ultra-rapide de 2 To au format M.2 PCIe Gen4, offrant des vitesses de lecture / écriture élevées.

Conçu pour les usages intensifs, le mini PC prend en charge les résolutions jusqu’en 8K et peut gérer jusqu’à quatre écrans simultanément. Côté connectivité, le GT1 Mega est équipé du Wi-Fi 7, du Bluetooth 5.4, deux ports Ethernet 2,5 Gbit/s, ainsi que d’un large éventail de ports.

À l'occasion du Prime Day Amazon, le GEEKOM GT1 Mega (modèle U9-185H, 32 + 2 To) est en réduction à 976,65 € au lieu de 1 149 € soit 15% de remise.

Toutes les offres Prime Day de Geekom sont accessibles ici.