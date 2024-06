Aujourd'hui, zoom sur le mini PC GEEKOM A7.

Idéal pour le gaming, l'édition vidéo et photo, les tâches de bureautique et le visionnage de vidéos en 4K, cet appareil offre des performances exceptionnelles grâce à son surpuissant processeur AMD Ryzen 9 7940HS. Ce dernier est doté de 8 cœurs et 16 threads et peut atteindre une fréquence de jusqu'à 5,2 GHz !

Équipé de 32 Go de mémoire vive DDR5 et d'un SSD PCIe Gen2 x4 de 2 To, il est parfaitement adapté aux tâches exigeantes en stockage, comme le montage vidéo et les jeux.

Il dispose également de deux ports HDMI et d'un port Type-C complet, permettant de connecter jusqu'à quatre écrans 4K ou un écran 8K. En outre, il prend en charge le WiFi 6E, le Bluetooth 5.2 et possède un port 'Ethernet à 2,5 Gb.

Grâce à la prise en charge de DirectX 12 Ultimate, du ray tracing matériel avancé et de l'ombrage à taux variable, le GEEKOM A7 est capable de faire tourner les jeux les plus exigeants avec fluidité, même avec des paramètres graphiques modérés.

Le mini PC GEEKOM A7 avec Ryzen 9 est disponible à 759 € au lieu de 899 € sur le site officiel GEEKOM

