Aujourd'hui, on vous présente le mini PC GEEKOM A7 avec Ryzen 9.

Il est équipé d'un puissant processeur AMD Ryzen 9 7940HS, offrant des performances exceptionnelles grâce à ses 8 cœurs, 16 threads et une fréquence pouvant atteindre 5,2 GHz. Il est associé à une carte graphique AMD Radeon 780M, basée sur la nouvelle architecture RDNA3 et dotée de 12 unités de calcul (CUs) cadencées à 2800 MHz.

Avec 32 Go de mémoire vive DDR5 à double canal extensible jusqu'à 64 Go et un SSD PCIe Gen2 x4 de 2 To pour le stockage, le A7 est idéal pour des tâches intensives telles que le montage vidéo et les jeux.





Il dispose de deux ports HDMI et d'un port Type-C complet, permettant la connexion de jusqu'à quatre écrans 4K ou d'un écran 8K, ainsi que d'un port Ethernet à 2,5 Gbps.

Le mini PC prend en charge DirectX 12 Ultimate, le ray tracing matériel avancé et l'ombrage à taux variable, ce qui lui permet de faire tourner les jeux les plus exigeants de manière fluide, même avec des paramètres graphiques élevés.

Il supporte également le WiFi 6E et le Bluetooth 5.2 et est livré avec Windows 11 Pro préinstallé.

Vous pouvez trouver le GEEKOM A7 sur le site officiel à 679 € au lieu de 849 € grâce au code GNTA7 qui vous fait bénéficier d'une remise de 170 € en ce moment. La livraison est gratuite et s'effectue sous 3-10 jours ouvrables.

Le A7 est également disponible sur Amazon au même prix promotionnel avec le code GNTA72024.