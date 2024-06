Un mini PC performant et pas cher

Aujourd'hui, zoom sur le mini PC GEEKOM Air 12.

Mesurant seulement 117 x 112 x 34,2 mm pour un poids de 499 g, il est facile à ranger dans votre sac et à transporter.

Il est équipé d'un processeur Intel Alder Lake-N100, offrant 4 cœurs, 4 threads, une fréquence turbo maximale de 3,4 GHz et 6 Mo de cache intelligent ainsi que d'un GPU Intel UHD Graphics 12ème génération.

Il supporte jusqu'à 16 Go de RAM DDR5 (4800MT/s) et possède un SSD 2280 M.2 SATA & PCIE Gen 3*4 de 512 Go extensible jusqu'à 1 To pour la partie stockage, proposant une vitesse de jusqu'à 3500 Mb/s.

Les ports HDMI 2.0, Mini DP 1.4 et USB 3.2 Gen 2 permettent un affichage simultané sur 3 écrans jusqu'à 8K.

Le Mini Air 12 prend en charge le WiFi 6 et le Bluetooth 5.2 et est préinstallé avec le système d'exploitation Windows 11 Pro.

Il intègre de très nombreuses connectiques avec 1 port USB 3.2 Gen 2 (à l'avant) et 2 ports USB 3.2 Gen 2 (à l'arrière), 1 TYPE-C avec DP 1.4 (arrière) et 1 TYPE-C Data Only (avant), 1 lecteur de carte SD, 1 prise casque 3,5 mm (avant, compatible avec Apple HeadPhone), 1 RJ45 1000 Mbps (arrière), 1 HDMI 2.0 (arrière), 1 Mini DP 1.4 (arrière), 1 entrée DC (arrière), 1 bouton d'alimentation et enfin 1 verrou Kensington.

On peut également compter sur un système de refroidissement à haute efficacité qui génère très peu de bruit avec seulement 45,7 db à la pression maximale, ce qui permet de conserver un environnement de travail silencieux. Un support VESA est fourni.

Le mini PC GEEKOM Air 12 est disponible à seulement 249 € au lieu de 399 € à son lancement, avec le code exclusif gnt50air12 qui vous fait bénéficier d'une remise de 50 € sur le site officiel. L'expédition se fait à partir d'un entrepôt européen en quelques jours et est offerte. Une belle affaire !