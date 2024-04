Commençons avec le GEEKOM FUN9 Intel Core i9-9980HK.

Il est équipé d'un surpuissant processeur Intel Core i9-9980HK avec 8 cœurs, 16 threads et une fréquence pouvant atteindre 5,00 GHz ainsi qu'une carte graphique intégrée Intel UHD.

On peut y ajouter une carte graphique externe comme la série AMD Radeon RX 6000 ou la série GeForce RTX 30, permettant de jouer en toute fluidité aux derniers jeux AAA ou de manipuler aisément des images aux graphismes exigeants.

On trouve 32 Go de mémoire DDR4 3200 MHz à deux canaux (extensible jusqu'à 64 Go) ainsi qu'un SSD PCIe Gen3 NVMe de 1 To, avec possibilité d'ajouter un second SSD.

Le mini PC prend en charge le WiFi 6 et le Bluetooth 5.2, et est doté de deux ports LAN Gigabit ainsi que de 3 ventilateurs. Windows 11 Pro est pré-installé.

Le GEEKOM FUN9 Intel Core i9-9980HK tombe au petit prix de 499 € avec le code GTN200 qui vous fait bénéficier d'une réduction de 200 € sur le site officiel. Livraison gratuite depuis l'Europe.





Passons maintenant au deuxième mini PC, le GEEKOM FUN11 Intel Core i9-11900KB.

Il embarque un Intel Core i9-11900KB doté de 8 cœurs et 16 threads pouvant atteindre 4,90 Ghz.

Le FUN11 peut également prendre en charge des cartes graphiques externes comme AMD Radeon RX 6000 ou GeForce RTX 30 et propose une connectivité étendue comprenant WiFi-6E, Bluetooth 5.2, Thunderbolt 4, ports HDMI 2.0b et plus encore.

Il offre un espace de stockage allant jusqu'à 4 To, avec des emplacements pour des SSD PCIe Gen 4 jusqu'à 2 To et pour des SSD PCIe Gen 3 jusqu'à 2 To chacun (SSD de 1 To embarqué).

Le mini PC intègre également 32 Go de RAM, avec une capacité de mémoire DDR4 à deux canaux pouvant aller jusqu'à 64 Go au total.

Il peut afficher en 4K sur 3 écrans simultanément via Thunderbolt 4 et HDMI 2.0b.

Le GEEKOM FUN11 Intel Core i9-11900KB est en ce moment au prix réduit de 599 € grâce au code GTN300 qui offre une remise de 300 €, et une livraison gratuite depuis l'Europe.