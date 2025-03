On commence avec un focus sur le mini PC GEEKOM GT1 Mega AI.

Équipé d'un Intel Core U5 125H et de l'Intel AI Boost NPU, il prend en charge plus de 500 modèles d'IA répartis sur plus de 20 catégories. Cela permet de traiter divers scénarios, tels que l'amélioration des traits du visage et le floutage de l'arrière-plan lors des appels vidéo, ainsi que la génération d'images haute définition à partir de textes ou de commandes vocales.

Son Intel Core Ultra, avec un TDP de 65 W, garantit des performances optimales grâce à une combinaison de CPU, GPU et NPU. L’iGPU Intel Arc gère l'encodage et le décodage de tous les formats vidéo courants, ce qui le rend idéal pour la restitution d'images 3D, l’édition vidéo en haute résolution et la diffusion en direct. Les applications de productivité bénéficient également des algorithmes d'IA pour accélérer les flux de travail créatifs.

32 Go de mémoire DDR5 sont intégrés, avec une prise en charge du double canal et une possibilité d'extension jusqu’à 64 Go (2 x 32 Go). Associée à un SSD M.2 2280 PCIe Gen4 de 1 To, cette configuration permet des performances d'accès et de stockage ultra-rapides.

Le mini PC prend en charge les résolutions 4K et 8K, et peut connecter jusqu'à quatre écrans simultanément, dont deux peuvent être en 4K et 8K.

Le système de refroidissement actif IceBlast 2.0, avec un ventilateur plus grand et un dissipateur thermique plus large, assure une dissipation optimale de la chaleur même sous une charge de 65 W.

Le GT1 Mega U5 est compatible avec le WiFi 7, dispose de deux ports Ethernet 2,5 Gbps et est livré avec Windows 11.

Retrouvez le GEEKOM GT1 Mega AI à 769 € grâce au code NNNBONPLANMT1 sur Geekbuying avec livraison gratuite depuis l'UE.





Ces autres modèles GEEKOM sont également proposés en réduction :

GEEKOM A5 à 384,99 € avec le code NNNBONPLANMA5 (Ryzen 7 5825U 8 cœurs jusqu'à 4,5 GHz, Radeon Vega 8 Graphics, RAM 32 Go DDR4-SODIMM double canal 3200 MHz extensible jusqu'à 64 Go, SSD 512 Go extensible jusqu'à 2 To, quadruple affichage 2x HDMI 2.0 4K + 2x USB 3.2 Gen 2 Type-C 8K, WiFi 6, Bluetooth 5.2, 1x LAN 2,5G RJ45, Windows 11 Pro)





(Ryzen 7 5825U 8 cœurs jusqu'à 4,5 GHz, Radeon Vega 8 Graphics, RAM 32 Go DDR4-SODIMM double canal 3200 MHz extensible jusqu'à 64 Go, SSD 512 Go extensible jusqu'à 2 To, quadruple affichage 2x HDMI 2.0 4K + 2x USB 3.2 Gen 2 Type-C 8K, WiFi 6, Bluetooth 5.2, 1x LAN 2,5G RJ45, Windows 11 Pro) GEEKOM A6 à 479 € avec le code NNNBONPLANMA6 (Ryzen 7 6800H 8 cœurs jusqu'à 4,7 GHz, Radeon 680M, RAM 32 Go DDR5 double canal, SSD 1 To extensible jusqu'à 2 To, quadruple affichage 2x HDMI + 2x USB 4.0 4K, WiFi 6E, Bluetooth 5.2, 1x LAN 2,5G RJ45, Windows 11 Pro)





(Ryzen 7 6800H 8 cœurs jusqu'à 4,7 GHz, Radeon 680M, RAM 32 Go DDR5 double canal, SSD 1 To extensible jusqu'à 2 To, quadruple affichage 2x HDMI + 2x USB 4.0 4K, WiFi 6E, Bluetooth 5.2, 1x LAN 2,5G RJ45, Windows 11 Pro) GEEKOM IT13 à 629 € avec le code NNNBONPLANMT3 (Core i9-13900HK 14 cœurs jusqu'à 5,4 GHz, Intel Iris Xe Graphics, RAM 32 Go DDR4 double canal 3200 MHz extensible jusqu'à 64 Go, SSD 1 To extensible jusqu'à 2 To, quadruple affichage 2x HDMI 2.0 4K + 2x USB 4.0 8K, WiFi 6E, Bluetooth 5.2, 1x LAN 2,5G RJ45, Windows 11 Pro)





(Core i9-13900HK 14 cœurs jusqu'à 5,4 GHz, Intel Iris Xe Graphics, RAM 32 Go DDR4 double canal 3200 MHz extensible jusqu'à 64 Go, SSD 1 To extensible jusqu'à 2 To, quadruple affichage 2x HDMI 2.0 4K + 2x USB 4.0 8K, WiFi 6E, Bluetooth 5.2, 1x LAN 2,5G RJ45, Windows 11 Pro) GEEKOM GT1 Mega AI à 949 € avec le code NNNFRGKBAI (Core Ultra 9-185H 16 cœurs jusqu'à 5,1 GHz, Intel Arc Graphics, RAM 32 Go DDR5 double canal 5600 MHz extensible jusqu'à 64 Go, SSD 2 To extensible jusqu'à 2 To, quadruple affichage 2x USB 4.0 8K + 2x HDMI 2.0 4K, WiFi 7, Bluetooth 5.4, 2x LAN 2,5G RJ45, Windows 11 Pro, système de refroidissement IceBlast 2.0)

