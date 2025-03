Aujourd'hui, focus sur le mini PC GEEKOM GT1 Mega.

Cet ordinateur au format de poche est propulsé par un processeur Intel Core U9 185H (16 cœurs et 22 threads, jusqu'à 5,1 GHz), exploitant la puissance de l'intelligence artificielle. Son NPU Intel AI Boost prend en charge plus de 500 modèles IA répartis en plus de 20 catégories, permettant diverses optimisations telles que l'amélioration des traits du visage, le flou d’arrière-plan en visioconférence ou encore la génération d’images à partir de texte ou de commandes vocales.

Avec un TDP de 65 W, le processeur Intel Core Ultra libère toute la puissance de ses CPU, GPU et NPU en fonction des besoins.

La carte graphique Intel Arc iGPU prend en charge l'encodage et le décodage des principaux formats vidéo, offrant des performances accrues pour le rendu 3D, l’édition vidéo haute résolution et le streaming. De plus, l’IA améliore l’organisation et l’exécution des tâches pour les rendre plus rapides, efficaces et fluides.

Doté de 32 Go de RAM DDR5 en double canal, extensible jusqu’à 64 Go (2 x 32 Go), le mini PC garantit des performances fluides. Associé à un SSD ultra-rapide M.2 2280 PCIe Gen4 de 2 To, il offre une vitesse d’accès et de stockage optimale.

Il prend en charge les résolutions 4K et 8K et peut gérer jusqu'à quatre écrans simultanément, y compris deux écrans en 4K et 8K. Idéal pour l’édition graphique, la vidéo, le multitâche et le gaming immersif.

Le GT1 Mega intègre le système de refroidissement actif IceBlast 2.0 de GEEKOM : grâce à un ventilateur plus grand et un dissipateur thermique élargi, il assure une dissipation efficace de la chaleur, maintenant des performances optimales même à 65 W.

Compatible avec le WiFi 7, le GT1 Mega U9 bénéficie d’une bande passante élargie, d’un fonctionnement multi-lien et d’une modulation QAM avancée.

Enfin, deux ports Ethernet 2,5 Gbit/s sont également intégrés et l'appareil est livré avec Windows 11 Pro préinstallé.

Retrouvez le GEEKOM GT1 Mega sur le site officiel de la marque à seulement 976 € au lieu de 1149 € grâce au code exclusif GNTGT1 qui vous fait bénéficier d'une remise de 15 %.

Vous pouvez également l'obtenir au même prix sur Amazon avec le code GNTGT1Mega.