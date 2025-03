S'il ne fallait en choisir qu'un, sans doute le mini PC GEEKOM GT1 Mega serait un excellent choix à considérer.

Ce mini PC intègre en effet un surpuissant processeur Intel Core U9 185H (16 cœurs et 22 threads, fréquence maximale jusqu'à 5,1 GHz), qui présente la particularité de posséder un NPU Intel AI Boost prenant en charge l'intelligence artificielle avec plus de 500 modèles d'IA dans une vingtaine de catégories, ce qui permet de nombreuses optimisations comme par exemple l'amélioration des traits du visage, le flou d’arrière-plan en visioconférence ou encore la génération d’images à partir de texte ou de commandes vocales.

Le processeur Intel Core Ultra U9 ne présente qu'un TDP de 65 W, malgré sa surpuissance, permettant un dégagement thermique contrôlé..

Vous trouverez également une carte graphique Intel Arc iGPU qui gère l'encodage et le décodage des principaux formats vidéo, pour des performances améliorées concernant le rendu 3D, l’édition vidéo haute résolution ou encore le streaming. L’IA, toujours présente, améliore ici l’organisation et l’exécution des tâches pour les rendre plus rapides et efficaces.

Ce mini PC GEEKOM GT1 MEGA possède pas moins de 32 Go de RAM DDR5 en double canal (extensible jusqu’à 64 Go en 2 x 32 Go), et un SSD ultra-rapide M.2 2280 PCIe Gen4 avec 2 To d'espace de stockage.

Au niveau graphique, il prend en charge les résolutions 4K et 8K et a la capacité de gérer jusqu'à quatre écrans en simultané, y compris deux écrans en 4K et 8K, parfait pour de l’édition graphique, du multitâche ou du gaming immersif.

Mini PC oblige, le GT1 Mega possède un système de refroidissement actif IceBlast 2.0 de GEEKOM de qualité comprenant un ventilateur et un dissipateur thermique, qui assurent une dissipation efficace de la chaleur.

Compatible WiFi 7, Bluetooth 5.4, avec 2 ports Ethernet 2,5 Gbit/s, le GT1 Mega U9 est livré avec Windows 11 Pro préinstallé.

Vous trouverez chez Geekbuying le GEEKOM GT1 Mega à seulement 934 € avec le code 25MEGA01 et une expédition gratuite en quelques jours depuis l'Europe.





