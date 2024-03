Aujourd'hui, focus sur l'excellent mini PC GEEKOM IT11.

Ce mini-ordinateur embarque un puissant processeur Intel Core i7-11390H avec 4 cœurs, 8 threads, 12 Mo de cache et une vitesse d'horloge allant jusqu'à 5,0 GHz. Petit, mais costaud donc !

Vous pourrez profiter de jeux vidéo fluides en résolution 1080p à 60 fps aux graphismes détaillés grâce à la carte graphique Intel Iris Xe, qui peut offrir une résolution UHD jusqu'à 8K sur 4 écrans en même temps avec la présence de ports Mini DP, HDMI et de 2 USB 4.

On trouve également 32 Go de RAM DDR4 double canal extensible jusqu'à 64 Go et pour le stockage un SSD de 1 To extensible jusqu'à 2 To, ainsi qu'un emplacement supplémentaire libre pour disque dur SATA 2,5" jusqu'à 2 To.

Le mini PC intègre également un port Ethernet RJ45 Gigabit et prend en charge le Wi-Fi 6 et le Bluetooth 5.2. Complet donc.

Le mini PC GEEKOM IT11 est en ce moment en vente flash exceptionnelle à seulement 441 € au lieu de 779 € sur le site officiel de la marque. La livraison depuis l'UE est offerte. Vous le trouverez également chez Amazon à 519 €, avec 3% de réduction supplémentaire en utilisant le code B39P7EMO.

A noter que vous pouvez également bénéficier de 15 € de réduction supplémentaire en vous abonnant à la newsletter s'il s'agit de votre première commande sur le site.