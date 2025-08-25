Aujourd'hui, zoom sur le GEEKOM IT12 Édition 2025, un mini PC puissant et polyvalent, conçu autant pour les professionnels et les créateurs de contenus que pour le divertissement.

À l'occasion de la rentrée, profitez dès maintenant d'une promotion exclusive sur le site officiel de la marque avec le code GNTIT12I7, pour bénéficier de 18 % de remise sur votre achat.

Une puissance adaptée à chaque besoin

Au cœur du GEEKOM IT12 se trouve la 12ème génération de processeurs Intel Core, offrant des performances de pointe pour toutes vos tâches, du multitâche intensif au gaming. Vous avez le choix entre plusieurs configurations :

Intel Core i5-12450H : idéal pour le travail de bureau, la navigation web et le streaming multimédia, avec 8 cœurs et 12 threads atteignant 4,40 GHz.





idéal pour le travail de bureau, la navigation web et le streaming multimédia, avec 8 cœurs et 12 threads atteignant 4,40 GHz. Intel Core i7-12650H / i7-1280P : parfait pour les créateurs, les développeurs et les gamers. Le modèle i7-1280P se distingue avec ses 14 cœurs, 20 threads et une fréquence jusqu'à 4,80 GHz, tout en maintenant une consommation d'énergie optimisée (28W TDP) pour un fonctionnement silencieux et efficace.





parfait pour les créateurs, les développeurs et les gamers. Le modèle i7-1280P se distingue avec ses 14 cœurs, 20 threads et une fréquence jusqu'à 4,80 GHz, tout en maintenant une consommation d'énergie optimisée (28W TDP) pour un fonctionnement silencieux et efficace. Intel Core i9-12900HK : un processeur conçu pour les tâches les plus exigeantes, avec 14 cœurs, 20 threads et une fréquence maximale de 5,0 GHz pour gérer les lourdes charges de travail.

Ces processeurs sont épaulés par les graphiques Intel Iris Xe ou UHD, garantissant une expérience visuelle fluide et immersive, que ce soit pour le jeu, l'édition vidéo ou le travail sur quatre écrans simultanément.

Connectivité et vitesse de pointe

Côté stockage et mémoire, le mini PC GEEKOM IT12 offre des démarrages quasi instantanés et des transferts de fichiers très rapides grâce à son SSD M.2 2280 PCIe Gen4x4 pouvant atteindre 2 To. La mémoire RAM DDR4 double canal à 3200 MT/s, extensible jusqu’à 64 Go, garantit une fluidité optimale, même avec plusieurs applications ouvertes simultanément.

Pour la connectivité, le IT12 dispose de 2 ports USB 4 (40 Gbps) et de 2 sorties HDMI 2.0, permettant de connecter jusqu’à quatre écrans en haute résolution, y compris des écrans 8K.

Côté réseau, il propose des connexions ultra-rapides et stables grâce au port Ethernet 2,5 Gbps, au Wi-Fi 6E et au Bluetooth 5.2, assurant une expérience fluide pour le travail, le streaming ou les jeux en ligne.

Conception haut de gamme et fiabilité éprouvée

Son châssis entièrement métallique offre une solidité remarquable, capable de supporter jusqu’à 200 kg, protégeant ainsi efficacement les composants internes.

Le système de refroidissement avancé, basé sur un double caloduc en cuivre, assure une dissipation optimale de la chaleur, garantissant des performances stables même lors de sollicitations intenses.

Pour assurer une fiabilité maximale, chaque appareil a été soumis à 339 tests rigoureux, incluant des vibrations et des variations de température extrêmes.

Le GEEKOM IT12 est livré avec Windows 11 Pro préinstallé et bénéficie d’une garantie de 3 ans.

Retrouvez le mini PC GEEKOM IT12 Édition 2025 à -18 % en utilisant le code GNTIT12I7 sur le site officiel (valable pour toutes les configurations), avec la livraison gratuite depuis l'Europe.