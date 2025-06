Aujourd'hui, focus sur le nouveau mini PC GEEKOM IT12 Édition 2025.

Idéal pour le travail intensif, le divertissement ou la création de contenus, il est proposé avec 3 processeurs Intel Core de 12ème génération au choix, ce qui lui permet de s'adapter à diverses utilisations :

Intel Core i5-12450H : pour la bureautique avancée et le multitâche quotidien.

pour la bureautique avancée et le multitâche quotidien. Intel Core i7-1280P : pour des tâches plus exigeantes, comme le montage vidéo ou la retouche photo.

pour des tâches plus exigeantes, comme le montage vidéo ou la retouche photo. Intel Core i9-12900HK : le processeur le plus musclé, conçu pour les applications les plus gourmandes en ressources.

Côté graphique, le IT12 intègre une puce Intel Iris Xe (avec les processeurs i7 et i9) ou Intel UHD Graphics (avec le i5). Elles permettent une lecture vidéo fluide en 4K, voire en 8K, et sont suffisantes pour des logiciels de création.

Pour la mémoire vive, le mini PC utilise de la RAM DDR4 double canal à 3200 MT/s, avec la possibilité d'aller jusqu'à 64 Go. Les options de stockage en SSD vont de 512 Go à 1 To, avec la possibilité d'étendre cette capacité si vos besoins évoluent.

Deux ports USB4 très performants sont intégrés, avec un débit de 40 Gbps. Cela les rend extrêmement polyvalents : vous pouvez y brancher jusqu'à quatre écrans en même temps, même en 8K, ou y connecter des accessoires très rapides.

En complément, vous trouverez plusieurs ports USB 3.2 Gen 2 et USB 2.0 pour tous vos accessoires. Un port Ethernet 2,5 G et des ports HDMI 2.0 sont également présents, sans oublier la prise en charge du WiFi 6E et du Bluetooth 5.2.

Le IT12 est enfin livré avec le système d'exploitation Windows 11 Pro préinstallé.

Vous pouvez trouver le mini PC GEEKOM IT12 Édition 2025 sur le site officiel à partir de 469 €. Et grâce au code exclusif GNTIT1225, vous bénéficierez d'une remise supplémentaire de 5 %, en plus de la réduction déjà appliquée.

Le GEEKOM IT12 Édition 2025 est également disponible sur Amazon à partir de 489 €, avec là aussi une remise de 5 % avec le code GNTIT1225.