Découvrons aujourd'hui le mini PC GEEKOM IT13.

Il embarque un carte graphique Intel Iris Xe et un processeur Intel Core i7-13700H avec 14 cœurs, 20 threads et une fréquence turbo maximale de 5 GHz.

Le IT13 comprend un SSD M.2 2280 PCIe Gen 4 x4 pouvant atteindre 2 To de stockage (1 To dans la version en promotion présentée ici), ainsi qu'un emplacement SSD M.2 2242 SATA permettant d'ajouter jusqu'à 1 To de stockage supplémentaire. Les emplacements SODIMM DDR4 à double canal peuvent accueillir jusqu'à 64 Go de RAM (32 Go d'installés), et la baie pour SATA de 2,5 pouces offre la possiblité d'ajouter jusqu'à 2 To supplémentaires de capacité de stockage.

On trouve une variété de ports, notamment 2 HDMI 2.0, 2 USB 4, 4 USB 3.2 Type A et un Ethernet 2,5 GbE.

Le mini PC permet une sortie simultanée sur 4 écrans grâce à ses 2 ports USB 4.0 offrant une résolution de 8K à 60 Hz et ses 2 ports HDMI 2.0 pour une résolution 4K à 60 Hz. Il intègre également le WiFi 6E et le Bluetooth 5.2.

Jusqu'au 30 juin, bénéficiez d'une remise de 12 % sur le mini PC GEEKOM IT13 sur Amazon, soit 664 € au lieu de 749 €.





Ne manquez pas également les offres exceptionnelles proposées pour le 21ème anniversaire de GEEKOM, valables jusqu'au 21 juillet. Profitez de réductions, de cadeaux offerts avec certains modèles de mini PC (claviers, souris...), de codes promos exclusifs et d'une remise spéciale chaque semaine sur un article surprise.