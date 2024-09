On commence avec le GEEKOM IT13 avec processeur Core i9.

Il possède un châssis robuste, combinant métal et plastique pour une résistance accrue aux déformations et aux interférences électromagnétiques.

Il est équipé d'un puissant processeur Intel i9-13900H avec 14 cœurs, 20 threads, 24 Mo de cache intelligent et une fréquence maximale de 5,4 GHz.

Avec son GPU Intel Iris Xe, ses 2 ports USB 4.0 et ses 2 ports HDMI 2.0, le mini PC permet de connecter et d'afficher simultanément sur jusqu'à quatre écrans (2 en 8K à 60 Hz et 2 en 4K à 60 Hz).

Il est doté de 32 Go de mémoire RAM DDR4-3200 à double canal et d'un SSD de 2 To. On trouve également un emplacement pour SSD M.2 2280 PCIe Gen 4 x4 (jusqu'à 2 To), un slot M.2 2242 SATA SSD (extensible jusqu'à 1 To) et un slot pour disque dur SATA 2,5" (7 mm, extensible jusqu'à 2 To).

Le IT13 bénéficie de la technologie exclusive GEEKCOOL pour un refroidissement silencieux et efficace, et est livré avec Windows 11 Pro.

Il prend en charge le WiFi 6E, le Bluetooth 5.2 et inclut un port LAN Ethernet 2,5 Gbps.

Le GEEKOM IT13 avec Core i9 est disponible à seulement 729 € grâce au code NNNFRGKI9 sur Geekbuying avec livraison gratuite depuis l'UE.



Voici quelques autres modèles de mini PC GEEKOM en promotion :