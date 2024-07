Découvrons ensemble le mini PC GEEKOM IT13.

Il embarque un surpuissant processeur Intel i9-13900H doté de 14 cœurs, 20 threads, 24 Mo de cache intelligent et avec une fréquence maximale de 5,4 GHz.

Avec son GPU Intel Iris Xe, ses 2 ports USB 4.0 et ses 2 ports HDMI 2.0, le mini PC permet l'affichage simultané sur quatre écrans (2 en 8K à 60 Hz et 2 en 4K à 60 Hz).

Le IT13 possède un châssis mélangeant métal et plastique hautement résistant pour prévenir toute déformation et améliorer la résistance aux interférences électromagnétiques et antistatiques. Il est de dimensions 117 mm x 112 mm x 49,2 mm pour un poids de 652 g.

Il comprend également 32 Go de mémoire RAM DDR4-3200 à double canal et un SSD de 2 To pour le stockage. Il est d'ailleurs très évolutif à ce niveau avec la présence d’un SSD M.2 2280 PCIe Gen 4 x4 (jusqu'à 2 To), d'un slot M.2 2242 SATA SSD (extensible jusqu'à 1 To) et d'un slot pour disque dur SATA 2,5" (7 mm, extensible jusqu'à 2 To).

Il prend en charge le WiFi 6E et le Bluetooth 5.2 et intègre un port LAN Ethernet 2,5 Gbps, sans oublier un lecteur de carte SD, une prise casque 3,5 mm et une serrure de Kensington.

Enfin, le IT13 bénéficie de la technologie exclusive de refroidissement GEEKCOOL, qui assure un refroidissement silencieux et optimal, et est équipé du système d'exploitation Windows 11 Pro.

Vous trouverez le mini PC GEEKOM IT13 Core i9 au prix réduit de 699 € au lieu de 889 € grâce au code GNTIT13190 qui vous fait bénéficier d'une remise de 190 € sur le site officiel. La livraison standard est gratuite depuis l'UE sous 3 à 10 jours ouvrables. A noter qu'il existe également une version Core i7 avec 32 Go de RAM et 1 To de SSD, également affichée à prix réduit.