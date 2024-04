Aujourd'hui, focus sur le mini PC GEEKOM IT13.



Cet ordinateur est doté d'un surpuissant processeur Intel i9-13900H avec 14 cœurs, 20 threads, 24 Mo de smart cache et une fréquence maximale de 5,40 GHz.

Avec son GPU Intel Iris Xe, ses deux ports USB 4.0 ainsi que ses deux ports HDMI 2.0, ce mini PC est capable de prendre en charge l'affichage sur quatre écrans simultanément, avec deux en résolution 8K à 60 Hz et deux en résolution 4K à 60 Hz.

Il est équipé de 32 Go de mémoire RAM DDR4 et d'un SSD de 2 To pour le stockage, et prend en charge les récents WiFi 6E et Bluetooth 5.2. Un port LAN Ethernet 2,5 G est également intégré.





Le cadre est fabriqué avec un mélange de métal et de plastique hautement résistant pour prévenir toute déformation, améliorant aussi la résistance aux interférences électromagnétiques et le niveau antistatique de l'appareil.

Le IT13 bénéficie de la technologie de refroidissement GEEKCOOL qui garantit un refroidissement silencieux et efficace en toutes circonstances.

Sur le site officiel de la marque, vous trouverez le GEEKOM IT13 au prix réduit de 764 € au lieu de 899 €, et ce jusqu'au 30 avril. La livraison est gratuite et effectuée en quelques jours depuis l'Europe.





A noter également que jusqu'au 18 avril, vous pouvez profiter des soldes de Pâques chez GEEKOM avec des remises pouvant aller jusqu'à -310 €, une réduction surprise limitée dans le temps toutes les semaines ou encore des accessoires offerts avec certains modèles.