Commençons cette sélection de mini PC par le superbe GEEKOM IT13.



Ce mini PC est proposé en deux configurations CPU avec un Intel Core i7-13620H 10 coeurs et une fréquence de jusqu'à 4,9 GHz, ou bien en version surpuissante avec le Intel i9-13900H 14 cœurs, 20 threads, 24 Mo de smart cache et une fréquence maximale de jusqu'à 5,40 GHz !

Il intègre un GPU Intel Iris Xe, possède 2 ports USB 4.0 ainsi que 2 ports HDMI 2.0 permettant l'affichage sur quatre écrans simultanément (2 en résolution 8K à 60 Hz et 2 en résolution 4K à 60 Hz).

Il possède pas moins de 32 Go de mémoire RAM DDR4 et un SSD de 1 ou 2 To selon la version. Il gère le WiFi 6E et le Bluetooth 5.2, alors qu'un port LAN Ethernet 2,5 G est intégré.

Son cadre est un mélange de métal et de plastique hautement résistant afin d'éviter toute déformation, et il améliore en outre sa résistance aux interférences électromagnétiques et antistatiques.

Enfin, le IT13 possède une technologie de refroidissement exclusive GEEKCOOL qui permet un refroidissement silencieux et optimum.

Geebuying propose deux versions du mini PC GEEKOM IT13, dans les deux avec une expédition gratuite effectuée en quelques jours depuis l'Europe :

Vous trouverez également de nombreux autres mini PC en promotion :