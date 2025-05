Voici en premier le GEEKOM Mini Air 12.

Il embarque le nouveau processeur Intel Celeron N150 de 12ème génération (4 cœurs / 4 threads, fréquence allant jusqu’à 3,6 GHz, TDP de seulement 6 W), offrant un gain de performances de 10 % par rapport au N100, tout en améliorant les capacités graphiques de plus de 30 % face aux modèles N5095, N5105, N95 et N100.

Il est équipé de 16 Go de mémoire DDR5 à 4800 MHz associés à un SSD PCIe Gen3 x4 de 512 Go, évolutif jusqu’à 2 To.

Le mini PC associe une coque en ABS robuste à un châssis en alliage d’aluminium traité contre les chocs, tandis que son antenne stéréo 3D intégrée renforce la qualité de la réception sans fil.

Le système de refroidissement IceFlow 2.0, avec son grand ventilateur silencieux et ses deux caloducs en cuivre, augmente la dissipation thermique de 210 % par rapport aux systèmes de refroidissement traditionnels. Le conduit d’air en vortex améliore encore l’efficacité du refroidissement de 52 % par rapport aux conceptions standard, assurant un fonctionnement stable, silencieux et économe en énergie, même en usage prolongé.

Le Mini Air 12 prend en charge un affichage 8K sur trois écrans simultanément grâce à ses ports HDMI 2.0, Mini DisplayPort 1.4 et USB-C 3.2 Gen2.

Livré avec Windows 11 préinstallé, il est également compatible Linux et supporte le WiFi 6 double-bande et le Bluetooth 5.2.

Retrouvez le GEEKOM Mini Air 12 à 254 € au lieu de 299 € sur la boutique Amazon grâce au code GNTAir12 qui vous fait bénéficier d'une remise de 15 %. Le code est également valable sur le site officiel de la marque.

Passons maintenant au deuxième modèle, le GEEKOM A5 2025.

Il embarque un processeur Ryzen 5 7430U à 6 cœurs et 12 threads capable d’atteindre 4,5 GHz, combinant réactivité et faible consommation énergétique avec un TDP de seulement 20 W.

Côté mémoire et stockage, le mini PC embarque 16 Go de RAM DDR4 à 3200 MHz ainsi qu’un SSD PCIe de 512 Go. Le tout est évolutif : la mémoire est extensible jusqu’à 64 Go et un second emplacement SSD permet d’augmenter encore la capacité de stockage.

La partie graphique repose sur un iGPU AMD Radeon, prenant en charge la lecture 4K et la gestion de 2 écrans simultanés via HDMI 2.0 et Mini DisplayPort.

Son système de refroidissement efficace garantit un fonctionnement silencieux, même en pleine charge. Sa connectivité inclut le WiFi 6, le Bluetooth 5.2, plusieurs ports USB 3.2, HDMI 2.0, Mini DP et un port LAN.

Le GEEKOM A5 version 2025 est en promotion à 331 € au lieu de 349 € avec le code ITCA52025 sur la boutique Amazon de la marque ou sur le site officiel.