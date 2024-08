On commence tout d'abord avec le GEEKOM XT12 Pro.

Il est équipé d'un processeur Intel Core i9-12900H avec 14 cœurs et 20 threads pouvant atteindre une fréquence maximale de 5,0 GHz ainsi que d'un GPU Intel Iris Xe.

Il dispose de 32 Go de mémoire DDR4-3200 SODIMM en double canal, extensible jusqu'à 64 Go. Le stockage comprend un SSD PCIe Gen 4x4 M.2 2280 de 1 To, extensible jusqu'à 2 To, ainsi qu'un emplacement supplémentaire pour un SSD M.2 2242 SATA avec une capacité maximale de 1 To.

Le XT12 Pro offre des ports USB 4 Gen3 avec support Power Delivery, deux ports HDMI 2.0 (4K 60Hz) et la technologie Thunderbolt 4, permettant des transferts de données ultra-rapides jusqu'à 40 Gb/s et la connexion à un GPU externe. Il peut prendre en charge jusqu'à quatre écrans 4K ou un écran 8K.

De plus, il intègre un système de refroidissement IceBlast 1.0 performant, un port LAN 2,5 G et est compatible avec le WiFi 6E.

Le mini PC GEEKOM XT12 Pro version Core i9-12900H est à seulement 599 € avec le code NNNFRGKXT12P sur Geekbuying et livré gratuitement depuis l'UE.





Et voici quelques autres modèles GEEKOM des séries XT Pro et GT Pro à prix réduit sur Geekbuying :