Aujourd'hui, zoom sur le mini PC GEEKOM XT13 Pro .

Cet ordinateur au format de poche, 117 x 111 x 38,5 mm, embarque au choix un Intel Core i9-13900H avec 14 cœurs (jusqu'à 5,40 GHz) ou un Core i7-13620H avec 10 cœurs (jusqu'à 4,90 GHz), tous deux capables de gérer les projets les plus ambitieux, du montage vidéo 8K à la modélisation 3D.

Cette puissance de calcul est épaulée par une puce graphique intégrée Intel Iris Xe performante, qui rivalise avec de nombreuses cartes graphiques dédiées d'entrée de gamme en offrant la capacité de jouer à des jeux AAA récents de manière fluide.



Pour garantir une réactivité sans faille dans toutes les situations, le XT13 Pro est équipé en standard de 32 Go de RAM DDR4, extensible jusqu'à 64 Go. Pour le stockage, un SSD NVMe PCIe 4.0 ultra-rapide de 1 To est intégré, avec un emplacement M.2 supplémentaire pour un deuxième SSD.

Le mini PC peut prendre en charge jusqu'à quatre écrans 4K simultanément via ses deux ports HDMI et ses deux ports USB4. Ces derniers, avec leur débit de 40 Gbps, permettent des transferts de données ultra-rapides et offrent même la possibilité de connecter une carte graphique externe. La connexion réseau est tout aussi véloce, grâce au port LAN 2.5 GbE et au WiFi 6E.

Enfin, le XT13 Pro est doté de la technologie de refroidissement GEEKOM IceFlow 1.5. Ce système actif et silencieux combine un ventilateur haute efficacité et des caloducs pour maintenir les composants à une température optimale, même lors des charges de travail les plus intenses.

Vous pouvez obtenir le GEEKOM XT13 Pro sur le site officiel au prix réduit de seulement 499 € pour la version i7 ou 549 € pour la version i9 grâce au code GNTXT1320 qui vous fait bénéficier d'une remise de 200 €. La livraison s'effectue gratuitement en quelques jours depuis l'Europe.

A noter que la version i9 du GEEKOM XT13 Pro est également disponible sur Amazon à seulement 551,65 € au lieu de 749 € avec le code GNTXT1315 .