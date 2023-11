Geekbuying nous propose aujourd'hui une sélection de mini PC.

Mettons en avant le mini PC GMK M2 qui le mérite bien ! Il ne mesure que 114 x 106 x 42,5 mm pour 0,5 kg. Petit, mais costaud avec son puissant processeur Intel Core i7 11390H 4C/8T (jusqu’à 5 GHz en mode Turbo), avec chipset graphique Intel Iris Xe Graphics. Vous trouverez également pas moins de 16 Go de mémoire vive (RAM), mais aussi une carte Wifi 6 et le Bluetooth 5.2. Sa consommation n'est que de seulement 35 Watts.

Concernant le système d'exploitation, Windows 11 Pro est livré installé sur un disque SSD d'une capacité de 1 To (M.2. 2280 NVMe jusqu'à 2 To). Les connectiques sont nombreuses avec double HDMI, connecteur type-C (qui permet de connecter jusqu'à 3 écrans en 4K / 60 Hz), 3 USB 3.2, 1 USB 2.0, 1 port DC, 1 audio et enfin 1 prise RJ45 Ethernet 2,5 Gbps.

Vous trouverez chez Geekbuying le mini PC GMK M2 à seulement 309 € avec le code NNNFRGMKM2. La livraison est gratuite dans un délai de 3 à 10 jours depuis l'Europe.



Geekbuying propose de nombreux autres mini PC en promotion comme par exemple :