Aujourd'hui, Geekbuying nous propose trois belles offres sur des mini PC, et ce n'est pas pour nous déplaire. En effet, si vous avez besoin de puissance, ces petits monstres de technologie sont faits pour vous.

Commençons avec le mini PC GMK M2. Cette tour miniaturisée est dotée d'un processeur Intel Core i7 11390H couplé à 16 Go de mémoire vive (RAM). Elle intègre une carte Wifi afin de pouvoir la connecter à internet sans fil. Windows 11 est installé d'origine sur son disque SSD de 1 To, et l'ordinateur gère la 4K.

Ce mini PC GMK M2 est proposé à 290 € au lieu de 252 € avec le code NNNFRGMKM2 chez Geekbuying. La livraison est offerte, dans un délai de 10 à 20 jours.





Continuons avec la mini tour BMAX B6 Power. Ce tout petit ordinateur est équipé d'un processeur Intel Core i7 1060NG7 épaulé par 16 Go de mémoire vive (RAM). Il gère la 4K, notamment grâce à ses connectiques type-C et HDMI, ainsi qu'une carte Wifi pour la connectivité sans fil. Son disque SSD de 1 To s'occupe de faire tourner Windows 11, directement intégré sur la machine.

Cette mini tour BMAX B6 Power est vendue 299 € au lieu de 359 € avec le code NNNFRB6BP chez Geekbuying. La livraison est prévue sous 3 à 10 jours, depuis l'Europe.





Enchainons avec le mini PC GK3 Plus. Cet ordinateur fixe est doté d'un processeur Intel Alder Lake N95, couplé à 16 Go de mémoire vive. Ses 512 Go d'espace de stockage lui permettent de faire tourner Windows 11 et de stocker tous vos fichiers. De plus, il dispose de deux ports HDMI qui gèrent la 4K 60 Hz.

Ce mini PC GK3 Plus est commercialisé 139 € au lieu de 199 € avec le code NNNFRPC139 chez Geekbuying. Comptez 10 à 20 jours pour la livraison, gratuitement.





