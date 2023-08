Aujourd'hui, Geekbuying nous propose cinq offres intéressantes sur des mini PC, et ce n'est pas pour nous déplaire. En effet, si vous avez besoin de puissance, ces petits monstres de technologie sont faits pour vous.

Commençons avec le mini PC GMK M2. Ce petit ordinateur mesure 114 x 1060 x 42,5 mm pour un poids de 500 grammes. Cette tour miniaturisée est dotée d'un processeur Intel Core i7 11390H 4C/8T pouvant tourner jusqu’à 5 GHz en mode Turbo, couplé à un chipset graphique Intel Iris Xe Graphics. Ses 16 Go de mémoire vive (RAM) vous assurent une navigation fluide. Elle intègre une carte Wifi 6 afin de pouvoir la connecter à internet sans fil et gère le Bluetooth 5.2.

Windows 11 Pro est installé d'origine sur son disque SSD de 1 To (M.2. 2280 NVMe PCIe 3.0, mais le port est conçu pour du PCIe 4 jusqu'à 2 To) et l'ordinateur peut faire fonctionner votre écran en 4K. Il possède de nombreuses connectiques avec un double HDMI, un connecteur type-C (permettant de connecter jusqu'à 3 écrans en 4K / 60 Hz), trois USB 3.2, un USB 2.0, un port DC, un audio et enfin une prise RJ45 Ethernet 2,5 Gbps. Pour finir, sa consommation est de 35 Watts.

Ce mini PC GMK M2 est proposé à 290 € au lieu de 386 € soit 13% de réduction avec le code NNNFRGMKM2 chez Geekbuying. La livraison est gratuite dans un délai de 3 à 10 jours depuis l'Europe.





D'autres mini PC sont également en promotion chez Geekbuying à savoir :