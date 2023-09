Geekbuying propose aujourd'hui de nombreuses offres sur des mini PC.

Commençons avec le mini PC GMK M2 qui ne mesure que 114 x 106 x 42,5 mm pour un poids de 0,5 kg. Ce qui ne l'empêche pas d'intégrer un puissant processeur Intel Core i7 11390H 4C/8T (jusqu’à 5 GHz en mode Turbo), avec chipset graphique Intel Iris Xe Graphics. Vous trouverez également pas moins de 16 Go de mémoire vive (RAM) mais aussi une carte Wifi 6 et le Bluetooth 5.2. Sa consommation est de seulement 35 Watts.

Niveau système d'exploitation, Windows 11 Pro est installé sur un disque SSD d'une capacité de 1 To (M.2. 2280 NVMe PCIe 3.0, mais le port physique est du PCIe 4 pouvant accueillir un ssd jusqu'à 2 To). Il présente de nombreuses connectiques : double HDMI, connecteur type-C (qui permet de connecter jusqu'à 3 écrans en 4K / 60 Hz), 3 USB 3.2, 1 USB 2.0, 1 port DC, 1 audio et enfin 1 prise RJ45 Ethernet 2,5 Gbps.

Geekbuying propose le mini PC GMK M2 à seulement 315 € avec le code NNNFRM2EU. La livraison est gratuite dans un délai de 3 à 10 jours depuis l'Europe.

Vous trouverez également une autre version du Mini PC GMK G2 à seulement 179,99 € avec le code NNNFRG2 (Intel Alder Lake N100, 12 Go RAM, SSD 256 Go, Wifi 6, W11 Pro).



Signalons également que Geekbuying propose de nombreux autres mini PC en promotion comme par exemple :