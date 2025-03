Découvrons pour commencer le Minisforum EliteMini Ai370.

Ce mini PC est équipé du processeur Ryzen AI 9 HX 370, offrant des performances de pointe avec ses 12 cœurs et 24 threads. Grâce à son NPU de 50 TOPS, il optimise les tâches d’intelligence artificielle, accélérant l'encodage audio et vidéo ainsi que les processus créatifs. Sa carte graphique AMD Radeon 890M garantit une expérience fluide, que ce soit pour le gaming ou le travail multimédia.

Côté connectivité, il dispose de deux ports RJ45 2,5G, du Wi-Fi 6E et du Bluetooth 5.3, assurant des transferts ultra-rapides. Son stockage SSD NVMe PCIe 4.0, associé à 32 Go de RAM LPDDR5X à 7500 MHz, permet un fonctionnement réactif et une gestion fluide des contenus haute définition.

Grâce à ses ports USB4, HDMI et DisplayPort 2.0, ce mini ordinateur prend en charge jusqu'à trois écrans 4K pour un multitâche optimisé.

Le système de refroidissement avancé, avec un grand ventilateur silencieux et des caloducs en cuivre, maintient des performances stables tout en limitant le bruit à 35 dB.

La machine est également préinstallée avec Windows 11 et Copilot.

Sur le site officiel, vous trouverez le Minisforum EliteMini Ai370 à seulement 999 € grâce au code AI370sales qui vous fait bénéficier d'une remise de 140 €. La livraison est offerte.



