Le OUVIS F1A est un AI PC équipé d’une carte graphique Intel Core Ultra. Les puces de cette série intègrent des accélérations d'intelligence artificielle pour des applications avancées, tout en optimisant la gestion graphique et la consommation d'énergie.

On trouve donc ici un processeur Intel Core Ultra 7 155H (et non pas Core Ultra 5 155H comme indiqué dans la fiche technique) à 16 cœurs, atteignant une vitesse maximale de 4,8 GHz en mode turbo, avec 16 Go de RAM DDR5 et un stockage de 1 To sur SSD NVMe.

Équipé de la carte graphique Intel Arc, il permet un triple affichage en 4K via deux ports HDMI 2.0 et un port Type-C.

Il intègre un ventilateur pour un refroidissement efficace, garantissant une dissipation thermique optimale et un fonctionnement silencieux. Avec 4 ports USB 3.2, 1 port RJ45 et une prise audio, le mini PC offre une connectivité facile à tous vos appareils essentiels.

Le mini PC prend en charge le WiFi 6 et le Bluetooth 5.2.

Un clavier gaming QWERTZ (disposition allemande) Redragon K633CGO-RGB Ryze vous est offert en ce moment pour l'achat du OUVIS F1A.

Le OUVIS F1A avec Intel Ultra 7 est disponible à 499 € grâce au code NNNFROF1A sur Geekbuying avec livraison gratuite depuis l'Allemagne. Une remise supplémentaire de 10 € vous est également offerte au moment du paiement par PayPal ou carte de crédit / débit.