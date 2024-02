Commençons avec le BMAX B8 Pro.

Il embarque un puissant processeur Intel Core i7-1255U de 12ème génération avec 10 cœurs et 12 threads et une fréquence pouvant atteindre 4,7 GHz, ainsi qu'un GPU Intel Iris Xe Graphics.

Lorsque vous jouez, les capacités maximales de l'appareil sont atteintes automatiquement grâce à l'IA.

On trouve également 24 Go de mémoire RAM DDR5 et un SSD NVMe de 1 To pour le stockage, et le mini PC peut afficher en UHD 4K 60 Hz sur 3 écrans simultanément.

Il prend en charge le WiFi 6 et le Bluetooth 5.2 et un port RJ45 est disponible.

Le BMAX B8 Pro est à 399,99 € avec le code NNNFRBB8P + la réduction appliquée au lieu de 444,69 €, soit une remise totale de 10% sur Geekbuying. Livraison gratuite de l'UE.





Passons au T-bao MN57.

Ideal pour les tâches exigeantes, il est équipé d'un processeur Ryzen 7 5700U 8 cœurs 16 threads pouvant aller jusqu'à 4,3 GHz et d'un GPU Radeon Graphics 8.

On trouve 32 Go de RAM DDR4 et un SSD M.2 NVME de 1 To, et le mini PC peut assurer un triple affichage en 4K HD.

Il prend en charge le WiFi 6, le Bluetooth 5.2 et l'Ethernet 1 000 M / 2,5 G.

Windows 11 est également préinstallé et l'appareil est livré avec un adaptateur secteur de type C de 65 W.

Le T-bao MN57 est au prix de 349,99 € avec le code NNNFRTMN57 + la réduction déjà appliquée au lieu de 460,34 €, soit une remise totale de 23% sur Geekbuying. La livraison d'Allemagne est offerte.



Continuons avec le T-bao R3 Pro.

Il est alimenté par un processeur AMD Ryzen 7 5700U avec 8 cœurs et 16 threads et une fréquence maximale de 4,3 GHz, et embarque un GPU Radeon Graphics 8.



Un double ventilateur assure un refroidissement optimal.

On peut compter sur 32 Go de RAM DDR4 et un SSD de 1 To. Il est possible d'ajouter deux disques durs de 2,5 / 3,5 pouces.

Le mini PC prend en charge le WiFi 6, le Bluetooth 5.2, offre deux ports Ethernet 2,5 G et peut afficher en 4K sur 3 écrans à la fois.

Le T-bao R3 Pro est en promotion à 379,99 € avec le code 8FIZE0NQ et la réduction appliquée au lieu de 432,72 €, ce qui fait une remise totale de 12% sur Geekbuying. Livraison gratuite de Chine sous 10 à 20 jours ouvrés.





Enchaînons avec le T-bao N100.

Idéal pour le travail et les tâches légères, il est doté d'un processeur Intel Alder Lake de 12ème génération avec 4 cœurs, 4 threads et une fréquence pouvant atteindre 3,4 GHz. On trouve aussi un GPU Intel UHD Graphics de 12ème génération.

Le mini PC offre 16 Go de RAM DDR5 et un SSD de 512 Go et est préinstallé avec Windows 11 Pro.

Il prend en charge le WiFi 5 et le Bluetooth 4.2 et est muni de 2 ports LAN 100 / 1000 M.

Le T-bao N100 est au prix réduit de 164,99 € avec le code NNNFRTBN100M + la réduction déjà appliquée sur le site au lieu de 238,45 €, soit une remise totale de 30% sur Geekbuying. Livré depuis la Chine en 10 à 20 jours ouvrés.



Enfin, terminons avec le OUVIS S1.

Il est doté d'une fine bande de lumière RGB sur le côté ainsi que d'un écran LCD unique qui vous permet de surveiller entre autres l'état de fonctionnement, l'heure ou encore la température.

Le mini PC embarque un processeur Intel Alder Lake-N95 de 12ème génération avec 4 cœurs, 4 threads, 6 Mo de cache niveau 3 et pouvant aller jusqu'à 3,4 GHz.

On trouve 16 Go de RAM DDR4 et un SSD de 512 Go. Deux emplacements M.2 sont disponibles : un pour SATA et l'autre adaptatif pour PCIE / SATA.

L'appareil peut assurer un double affichage en 4K HD et Windows 11 est préinstallé.

Le Bluetooth 4.2 et le WiFi 5 sont pris en charge (double bande 802.11ac, 2,4G + 5G intégré) et le mini PC intègre aussi un double port LAN Gigabit.

Le OUVIS S1 est en réduction à 174,99 € avec le code NNNFROS1 et la réduction appliquée au lieu de 230,17 €, soit une remise de 23% au total sur Geekbuying. Expédition gratuite depuis l'Allemagne.