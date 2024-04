Faisons un focus sur l'excellent mini PC T-bao GOD57.

Ce mini-ordinateur, de dimensions 131,5 * 131,5 * 55 mm, possède un processeur AMD Ryzen 7 5700U 8 cœurs avec une fréquence de jusqu'à 4,3 GHz et un GPU AMD Radeon Graphics 8 permettant une fluidité e pour le multitâche, la conception graphique ou encore et surtout les jeux vidéo.

Les équipements sont à la hauteur, avec 32 Go de mémoire RAM DDR4 double canal extensible jusqu'à 64 Go et un SSD NVMe M.2 de 1 To pour le stockage extensible jusqu'à 2 To.

Pour les amoureux des éclairages RVB, tout peut être réglé en fonction de vos préférences.

Le mini PC T-bao GOD57 possède également un système de refroidissement efficace (ventilateur de 8 cm) et gère le WiFi 6 et le Bluetooth 5.2.

Au niveau des connectiques, on trouve des ports HDMI + DP + Type-C permettant un triple affichage simultané en 4K à 60 Hz, mais également des ports LAN 1G et 2,5G, ainsi que 2 ports USB 3.2, 2 ports USB 2.0 et une prise audio et micro 2 en 1.

Geekbuying propose actuellement le mini PC T-bao GOD57 1 To au prix réduit de seulement 369,99 € avec le code de réduction NNNFRTB57 et une expédition gratuite depuis la Pologne en quelques jours.





