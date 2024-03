Commençons avec le T-bao MN57.

Il est équipé d'un processeur Ryzen 7 5700U avec 8 cœurs, 16 threads et une fréquence pouvant atteindre 4,3 GHz.

Son GPU Radeon Graphics 8 permet un triple affichage en 4K HD.

Il prend en charge le Bluetooth 5.2, le WiFi 6 et est doté d'un double port LAN 1 000 M / 2,5 G.

Le mini PC dispose également de 32 Go de RAM DDR4 et d'un SSD de 1 To.

Il est doté de ports USB 2.0, USB 3.0, HDMI, DP et Type-C et est livré avec un adaptateur secteur Type-C de 65 W.

Le T-bao MN57 est à 329,99 € avec le code NNNFRTMN57 + la réduction déjà appliquée au lieu de 457,34 €, soit une remise totale de 27% sur Geekbuying. Livraison gratuite de Pologne.





Passons ensuite au T-bao R1.

Il embarque un processeur Intel N100 avec 4 cœurs, 4 threads, 6 Mo de cache et une fréquence allant jusqu'à 3,40 GHz.

Son GPU Intel UHD Graphics offre un triple affichage en 4K avec les ports HDMI, DP et Type-C.



Le R1 fait aussi fonction de routeur et prend en charge les principaux serveurs NAS ainsi que les plates-formes de virtualisation.

Il dispose de 16 Go de RAM DDR4 extensible jusqu'à 32 Go ainsi que d'un SSD de 512 Go avec un stockage extensible jusqu'à 40 To au total (3,5" SATA jusqu'à 2x 20 To, M.2. jusqu'à 4 To)

Le mini PC intègre le WiFi 6, le Bluetooth 5.2 et est doté de deux ports LAN 2,5 Gb/s.

Le T-bao R1 est à 259,99 € avec le code NNNFRTBR1 + la réduction déjà appliquée sur le site au lieu de 365,87 €, soit une remise de 28% au total sur Geekbuying. Livraison de Pologne offerte.





Les mini PC suivants sont également à prix réduit :



Geekbuying fête le printemps et propose en ce moment de belles remises jusqu'à -70% sur tout son site avec en plus les codes promo suivants :