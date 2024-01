Commençons par le T-bao GOD57 1To.

Il embarque un processeur AMD Ryzen 7 5700U 8 cœurs pouvant aller jusqu'à 4,3 GHz et un GPU AMD Radeon Graphics 8 assurant un fonctionnement fluide pour le multitâche, les jeux HD ou encore la conception graphique.

Le T-bao GOD57 est équipé d'une mémoire RAM DDR4 double canal de 32 Go extensible jusqu'à 64 Go et d'un SSD NVMe M.2 de 1 To extensible jusqu'à 2 To.

Les effets d’éclairage RVB ainsi que les couleurs peuvent être réglés en fonction de vos préférences. Le T-bao GOD57 intègre un système de refroidissement efficace avec un ventilateur remplaçable de 8 cm. Il prend également en charge le WiFi 6 et le Bluetooth 5.2.

Les ports HDMI + DP + Type-C peuvent offrir un triple affichage simultané en 4K 60 Hz. On trouve également des ports LAN 1000M et 2,5G, 2 ports USB 3.2, 2 ports USB 2.0 ainsi qu'une prise audio et micro 2 en 1.

Le mini PC T-bao GOD57 1 To est à seulement 379,99 € avec le code 8KE6M94L + la réduction déjà appliquée sur Geekbuying.

Une deuxième version avec un SSD de 512 Go et 16 Go de RAM est disponible à 319,99 € avec le code 8KE6TGR2 + la réduction déjà appliquée toujours sur Geekbuying.