Aujourd'hui, on vous présente le mini tapis de course Xiaomi UREVO URTM006 Foldi.

D'une taille pliée de 122 x 66 x 14 cm (L x L x H), son design compact lui permet d'être rangé n'importe où, même sous un lit ou un canapé.

Pour brûler des calories plus efficacement, 12 programmes de course HIIT sont intégrés : Le HIIT (High Intensity Interval Training) est une méthode reconnue qui alterne entre des phases d'exercices à haute intensité et des périodes de récupération active. Vous sollicitez ainsi rapidement les réserves énergétiques de votre corps, le poussant ainsi à ses limites et favorisant une importante combustion calorique.



Le moteur, silencieux, permet de fournir des vitesses de 1 jusqu'à 10 km/h.

La large surface de course de 16 pouces est antidérapante et renforcée par cinq couches de protection, lui permettant de bien absorber les chocs et de fournir un confort optimal.

L'écran LCD peut être facilement ajusté, et il affiche et enregistre également vos données d'exercice telles que la vitesse, le temps, la distance parcourue et les calories brûlées.



Le mini tapis de course Xiaomi UREVO URTM006 Foldi est à seulement 209,99 € avec le code NNNFRSOLDEURT sur Geekbuying. Livraison gratuite depuis l'Europe en quelques jours.