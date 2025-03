Aujourd'hui, zoom sur le nouveau mini PC de Minisforum, le (sur) puissant AI X1 Pro.



Doté de 12 cœurs et 24 threads, son processeur Ryzen 9 AI HX 370 de dernière génération combine puissance et efficacité énergétique. Avec ses capacités d’intelligence artificielle intégrées et ses performances accrues, il garantit un multitâche fluide et une exécution rapide des applications les plus exigeantes.

Le Minisforum AI X1 Pro offre des performances de pointe avec jusqu’à 96 Go de mémoire DDR5 en double canal (5600 MHz), garantissant une fluidité optimale pour le multitâche.

Son stockage évolutif repose sur 3 emplacements M.2 2280 PCIe 4.0, permettant d’atteindre jusqu'à 12 To de capacité et des vitesses de transfert allant jusqu’à 7000 Mo/s. De plus, un lecteur de carte SD est intégré pour un transfert rapide des fichiers multimédias.

Côté connectivité, le mini PC intègre WiFi 7 et le Bluetooth 5.4 pour une connexion sans fil rapide et stable, ainsi qu’un double port Ethernet 2,5G garantissant un réseau ultra-performant. La compatibilité avec les cartes graphiques externes est assurée grâce à double connecteur USB 4 & OCuLink.

Son design compact cache un système de refroidissement avancé, assurant un fonctionnement fluide même sous forte charge. L’expérience utilisateur est renforcée par Copilot PC et un lecteur d’empreinte digitale, pour une navigation intuitive et sécurisée.

Avec la prise en charge des écrans 4K et 8K, l'appareil permet un affichage immersif et étendu.

Enfin, un adaptateur d’alimentation intégré simplifie l’installation en réduisant l’encombrement des câbles.

Le Minisforum AI X1 Pro est proposé en prévente à seulement 1209 € avec le code AIX1P50 sur le site officiel, avec la livraison gratuite.

Et pour une durée limitée, profitez d’un haut-parleur Bluetooth / lampe LED Moon Minisforum offert pour l’achat du AI X1 Pro (valeur 69 €).