Jusqu'au 14 avril, Minisforum propose sa promotion de printemps avec jusqu'à 200 € de réduction sur de nombreux produits, allant du mini PC à la tablette.

Nous avons retenu notamment deux minis PC qui devraient vous donner pleine satisfaction.

Minisforum EliteMini Ai370

Ce mini PC intègre le puissant processeur Ryzen AI 9 HX 370 (12 cœurs et 24 threads), qui dispose d'un NPU de 50 TOPS permettant d'optimiser les tâches d’intelligence artificielle, d'accélérer l'encodage audio et vidéo ainsi que les processus créatifs. La carte graphique est une AMD Radeon 890M pour des performances de bon niveau tant pour le gaming que pour le travail multimédia.

Niveau stockage, on trouve un SSD NVMe PCIe 4.0 de 1 To couplé à 32 Go de RAM LPDDR5X à 7500 MHz. Au niveau des connectivités, deux ports RJ45 2,5G sont présents, ainsi que le support du Wi-Fi 6E et du Bluetooth 5.3, le tout pour des transferts ultra-rapides.

Le EliteMini Ai370 prend en charge jusqu'à trois écrans 4K via ses ports HDMI et DisplayPort 2, sans oublier les traditionnels USB 4.0.

Vous travaillerez ou jouerez dans un silence de qualité, le système de refroidissement avancé étant particulièrement performant avec un grand ventilateur et des caloducs en cuivre pour un bruit limité à 35 dB.

Enfin, le mini PC est livré préinstallé avec Windows 11 et Copilot.

Sur le site officiel, vous trouverez le Minisforum EliteMini Ai370 à seulement 899 € avec le code AI370sales (140 € de réduction), la livraison étant gratuite.

Minisforum AI X1 Pro

Ce dernier possède un surpuissant processeur Ryzen 9 AI HX 370 de dernière génération (12 cœurs et 24 threads) avec des capacités d’intelligence artificielle intégrées pour un multitâche fluide et une exécution rapide des applications les plus exigeantes.

Il est équipé de jusqu’à 96 Go de mémoire DDR5 en double canal (5600 MHz), et d'un stockage basé sur trois emplacements M.2 2280 PCIe 4.0 permettant jusqu'à 12 To de stockage à des vitesses de transfert allant jusqu’à 7000 Mo/s. Signalons également la présence d'un lecteur de carte SD.

Il gère le WiFi 7 et le Bluetooth 5.4 et possède 2 ports Ethernet 2,5G.

Et si vous souhaitez plus tard rajouter une carte graphique externe, sachez qu'il possède un double connecteur USB 4 & OCuLink.

Windows 11 et Copilot PC sont de la partie, ainsi qu'un lecteur d’empreinte digitale.

Prenant en charge des écrans 4K et 8K, libre à vous d'avoir un affichage immersif et étendu.

Dernier point, la présence d'un adaptateur d’alimentation intégré qui simplifie l’installation tout en réduisant l’encombrement des câbles.

Vous trouverez le Minisforum AI X1 Pro 32 Go RAM / 1 To stockage à seulement 949 € avec le code AIX1P50 sur le site officiel, avec la livraison gratuite.

A noter que ce code de réduction est également valable pour les versions 64 Go / 1 To à 1069 € et 96 Go / 2 To à 1209 €.

D'autres promotions

Dans le cadre des promotions de printemps, vous trouverez également d'autres modèles Minisforum à prix réduit sur le site de la marque :