Le groupe Minix propose depuis 2004 des mini-PC et a étendu peu à peu son horizon vers des produits électroniques grand public pratiques pour le voyage, l'automobile ou les accessoires.

Pour fêter l'arrivée de nouveaux mini-PC dans sa gamme, il fait chuter le prix de nombreux produits avec des réductions de plusieurs dizaines d'euros (ou dollars) sur les mini-PC, les écrans déportés, les chargeurs GaN ou les adaptateurs CarPlay.

Mais ce n'est pas tout puisqu'il est possible d'ajouter 10 dollars de réduction supplémentaire en utilisant le code MinixMay lors de la commande !

Par exemple, le Mini-PC Minix Neo Z97, avec son processeur Intel N97, 12 Go de RAM LPDDR5x, 512 Go de stockage M.2 et son système Windows 11 Pro, idéal pour les scénarios de productivité comme de divertissement, voit son prix tomber à 209,99 dollars au lieu de 247,90 dollars.

Les amateurs de design fanless, et donc totalement silencieux, pourront se tourner vers le Mini-PC Minix Z510-0dB qui embarque un processeur Intel N150 avec 8 à 16 Go de RAM et 256 à 512 Go de stockage. Egalement sous Windows 11 Pro, on peut le trouver à 264,90 dollars en cumulant les réductions.

On l'a dit, Minix ne propose pas que des mini-PC. On peut également trouver des écrans déportés comme le Minix SF15 Fold, un double écran de 15,6 pouces relié par une charnière et qui pourra facilement étendre l'affichage d'un PC portable (Windows comme Mac) tout en étant facilement transportable.

L'affichage FHD est compatible HDR, offre une dalle IPS avec une luminosité de 300 nits et intègre deux haut-parleurs stéréo. L'écran d'appoint pliable SF15 Fold tombe à 296,90 dollars au lieu de 416,90 dollars en tarif réduit.

Vous avez un smartphone Android ou un iPhone mais pas de système compatible Android Auto ou CarPlay dans votre voiture ? Pas de problème, le système Minix CP89-HD est là pour y remédier.

Il se compose d'un écran de bord tactile de 8,9 pouces avec rafraîchissement 60 Hz et luminosité de 700 nits avec réglage automatique qui affichera vos applications préférées et facilitera les interactions.

S'il dispose de ses propres haut-parleurs, on pourra le connecter en Bluetooth, via une connectique AUX ou en transmission FM. Le dispositif est livré avec support magnétique et fixation pare-brise.

Le système CP89-HD de Minix pour Android Auto / CarPlay est proposé au petit prix de 176,99 dollars durant la période de promotion.

Ces tarifs spéciaux valables sur ces produits et d'autres du catalogue sont valables jusqu'au 3 juin et accessibles sur le site officiel Minix et sur GeekBuying.