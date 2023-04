God of War Ragnarök est un véritable succès, mais cela n'empêche pas Santa Monica Studios de proposer un suivi sans faille à son titre : le jeu profite d'une mise à niveau vers la version 4.0 avec une mise à jour particulièrement fournie.

Comme promis, on voit ainsi arriver le mode New Game+ qui propose aux joueurs de reprendre le mode histoire depuis le début tout en conservant les armes récupérées au fil de sa précédente progression, mais également l'ensemble des compétences acquises. Petite nuance toutefois : les flèches spéciales d'Atreus ne sont pas conservées dans ce mode de jeu et il faudra les récupérer normalement au fil du scénario.

Idem pour les zones qui ne sont accessibles qu'avec la lance : impossible de les débloquer plus tôt que ce qui est prévu dans le scénario original. On profitera également de nouvelles apparences et enchantements, et il sera possible d'augmenter le niveau d'équipement au-delà du niveau 9. Au passage l'arène de Niflheim se veut désormais plus grande et permet enfin de choisir son personnage jouable ainsi que son compagnon pour proposer des combos inédits.

Le blog PlayStation détaille l'ensemble de la mise à jour :

Changez votre façon de jouer

Nouvel équipement, niveau maximum plus élevé, nouveaux enchantements… Découvrez tout cela et bien plus encore dans le mode Nouvelle Partie + de God of War Ragnarök ! Dès que vous aurez terminé le jeu, vous pourrez lancer Nouvelle Partie + pour redécouvrir l’histoire et commencer avec davantage d’options de gameplay.

Votre équipement, vos armes (dont la lance Draupnir) et vos compétences seront transférés depuis votre sauvegarde précédente. Vous pourrez utiliser l’intégralité de votre arsenal dès le début de votre épopée.

Attention, vous n’aurez pas accès aux flèches soniques et sigillaires au début du jeu. Les zones qui nécessitent ces flèches ou la lance Draupnir ne seront pas débloquées tant que vous n’aurez pas atteint le moment de la quête principale et de l’histoire qui déverrouille ces objets.

Nouvel équipement

Armure de l’ours noir



Rassurez-vous, nous avons pris note des requêtes demandant d’ajouter la pelisse de Kratos dès la scène d’ouverture de God of War Ragnarök !

Avec l’armure de l’ours noir, Kratos sera emmitouflé et protégé du givre du Fimbulvetr même après la course-poursuite à traîneau. Ses stats sont principalement orientées vers la puissance et la défense et elle possède un atout qui récompense vos esquives in extremis avec une volée d’éclats de bifröst.

Vous commencerez votre Nouvelle Partie + avec l’armure de l’ours noir équipée.

Armure spartiate



Si vous souhaitez mettre réellement vos compétences à l’épreuve et relever le plus gros défi que God of War Ragnarök peut vous proposer, alors l’armure spartiate est faite pour vous. Sans atout, ni stat et bloquée au niveau de puissance 1, l’armure spartiate vous propose une protection… spartiate.

Cette armure est parfaite pour celles et ceux d’entre vous qui souhaitent réduire leurs pouvoirs au minimum et ne laisser aucune place à l’erreur. Si vous avez assez de courage pour affronter le Ragnarök avec vos pectoraux, alors essayez cette armure !

Si vous appréciez l’apparence spartiate, mais pas les difficultés qu’elle entraîne, vous pouvez toujours métamorphoser cette armure sur une autre pour avoir l’allure sans sacrifier en protection.

Vous pouvez acquérir l’armure spartiate avec de l’argent dans l’atelier des frères huldres.

Armure d’Arès



Les armures favorites de God of War 2018, à savoir celles d’Arès et de Zeus, sont de retour dans Nouvelle Partie +, avec de nouveaux graphismes et atouts.

L’armure d’Arès récompense les chanceux et leur offre une chance de créer une pierre de guérison quand elle subit un impact. En écrasant la pierre de guérison, vous obtiendrez des gains de rage en plus d’une plus grande explosion.

Vous pouvez acquérir l’armure d’Arès avec de l’argent dans l’atelier des frères huldres.

Armure de Zeus



L’armure de Zeus récompense les prises de risques. Elle augmente nettement vos dégâts runiques et aux corps-à-corps, mais aussi les dégâts subis.

Un seul coup pourrait suffire pour faire tomber Kratos équipé de l’armure de Zeus. Il vous faudra surveiller la position de vos ennemis, tout en vous préparant à leur infliger un châtiment grâce à la puissance de cette armure.

Vous obtiendrez l’armure de Zeus après avoir vaincu Gná, la reine des Valkyries et terminé certains vestiges d’Asgard lors d’une sauvegarde Nouvelle Partie +.

Aspis spartiate – Nouveau bouclier



L’aspis spartiate revient dans God of War Ragnarök et fait honneur à l’héritage de Kratos.

L’aspis spartiate est similaire au fidèle bouclier du gardien, mais sa fenêtre de parade est plus réduite. Plus compliquées à réaliser au bon moment, les parades réussies infligent des dégâts plus importants.

Vous pouvez acquérir l’aspis spartiate avec de l’argent dans l’atelier des frères huldres.

Apparences d'armure

Si vous souhaitez être toujours au top du style, nous avons remixé 13 de nos armures existantes avec de nouvelles combinaisons de couleurs et de styles inédits !

Ces apparences peuvent être achetées dans l’atelier des frères huldres et appliquées à n’importe laquelle de vos armures de niveau 9 et plus dans le menu de métamorphose. Vous obtiendrez la nouvelle apparence d’armure berserker après avoir vaincu le roi des Berserkers dans Nouvelle Partie +.

Nouveau niveau maximum

Dans Nouvelle Partie +, Kratos et vos ennemis seront plus puissants et le niveau maximum sera plus élevé. Vous pourrez convertir tous vos équipements de niveau 9 et plus (armure, armes, éléments d’arme, et boucliers) en version “Plus” qui proposeront davantage de niveaux de progression.

En convertissant votre équipement, vous obtiendrez également une pièce dorée que vous pourrez utiliser pour acheter de nouveaux enchantements dans la boutique !

De plus, nous avons apporté une modification de qualité de vie à la boutique. Vous pourrez acheter et vendre des ressources progressivement. Vous pouvez maintenant facilement acheter et vendre des matériaux pour garder votre équipement Nouvelle Partie + reluisant comme le crâne de Kratos !

Nouveaux enchantements

Pièces dorées – Enchantements de gravure et badge



Si vous avez déjà été incapable de choisir une armure, car vous ne pouviez pas décider quel était votre atout préféré, les nouveaux enchantements de la boutique sont faits pour vous ! Ils se composent d’atouts puissants et versatiles d’armure (gravures) et de rond de bouclier (badges) et peuvent être équipés sur vos amulettes en tant qu’enchantements.

Par exemple, vous pouvez acheter la gravure de dragon, composée de l’atout “plastron en écailles de dragon”, l’ire du dragon (les parades et blocages réussis confèrent un bonus de puissance/défense). Vous pouvez l’équiper sur votre amulette et porter une autre protection de torse, comme la nouvelle cuirasse d’Arès, pour profiter des deux atouts de protections de torse en même temps !

Les enchantements des pièces dorées les plus puissants nécessiteront certains paliers de stats pour encourager et récompenser les combinaisons ingénieuses. Vous avez tellement de nouvelles options à votre disposition et nous avons hâte de voir vos futures combinaisons !

Butin des âmes de berserkers – Enchantements bonus de stats



Après avoir vaincu les âmes de berserkers dans Nouvelle Partie +, vous obtiendrez de nouveaux enchantements à équiper. Même s’ils ne sont pas aussi tape-à-l’œil que les enchantements d’atouts, ils vous octroieront d’importants bonus à certaines stats et vous pourrez créer la combinaison qui vous convient !

Fardeaux



Les fardeaux sont un nouveau groupe d’enchantements qui vous permettront d’équiper des atouts pour créer vos défis sur mesure.

Par exemple, avec le fardeau d’esquive, Kratos subira automatiquement l’état de givre lorsqu’il effectuera une roulade.

Si vous souhaitez accroître la difficulté et faire face à une expérience d’une brutalité extrême, vous pouvez combiner les fardeaux avec l’armure spartiate.

Nous avons également ajouté une nouvelle option d’interface utilisateur, Montrer la difficulté (visualisation de la difficulté sur l’ATH), qui affiche le paramètre de difficulté sélectionné sur l’ATH, ainsi que le nombre de fardeaux équipés. N’hésitez pas à frimer devant vos amis !

Vous pouvez acquérir des fardeaux avec de l’argent dans l’atelier des frères huldres.

Nouveaux chemins de progression

Nouveau modificateur de compétence plus

Améliorez vos marques de modification de compétence avec de l’XP pour renforcer les effets de vos modifications.

Travaux de rang platine

Transférez votre progression, des travaux aux ratatâches et continuez pour débloquer un nouveau rang de récompenses platine !

Gains de stats supplémentaires

Les coffres des Nornes offrent désormais de la rosée d’Yggdrasil pour permettre aux joueurs de monter leurs stats au-delà de leurs anciennes limites.

Arène de Niflheim agrandie

L’arène d’entraînement de Niflheim dans Nouvelle Partie + vous offrira une pléthore d’options pour vous amuser ! En plus d’une nouvelle sélection d’ennemis à affronter, vous pourrez maintenant incarner Kratos ou Atreus et choisir un des personnages suivants comme compagnon de combat : Atreus (avec Kratos), Freya, Brok, Sindri, Angrboda, Thor et Thrúd !

Avec toutes ces combinaisons de compagnons possibles, nous avons hâte de voir votre créativité en jeu et dans le mode Photo !

Boss de fin du jeu

Combattre les âmes de berserkers et la reine des Valkyries, Gná était trop simple ? Nous avons apporté quelques changements aux combats optionnels les plus difficiles dans Nouvelle Partie +, pour que vous rencontriez des adversaires convenables, même si vous les avez déjà vaincus auparavant.

Autres ajustements des ennemis

Disponibles pour toutes les difficultés dans Nouvelle Partie +

La Malévole et Ormstunga, deux de vos mini-boss optionnels, ont désormais quelques nouveaux tours à leur disposition. Rendez-leur visite quand vous pouvez dans votre partie Nouvelle Partie + !

Disponible dans Le défi avant tout et Donnez-moi du God of War dans Nouvelle Partie +

Si vous choisissez les difficultés Le défi avant tout et Donnez-moi du God of War, tous les boss et mini-boss seront équipés d’une protection runique. Une utilisation stratégique des runes lors de ces combats peut faire la différence entre la victoire et la défaite.

Dans Nouvelle Partie +, les ennemis peuvent devenir élite dans Le défi avant tout, ainsi que dans Donnez-moi du God of War. Les ennemis d’élite obtiendront un bonus de niveau de puissance, alors gardez-les à l’œil quand vous en voyez un se transformer en combat.





Vous voulez revivre l’histoire avec une petite touche cinématographique supplémentaire ? Après avoir terminé le jeu une fois, vous aurez accès au mode de rendu Noir et blanc à découvrir dans vos futures parties Nouvelle Partie + ou standards !

Vous pouvez retrouver ce nouveau mode sous le menu de paramètres Graphismes et caméra.

God of War Ragnarök est disponible en exclusivité sur PlayStation 5.